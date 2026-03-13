Тимчасовий захист в ЄС мають понад 4,3 млн українців, найбільше - у трьох країнах

У 2025 році кількість випадків надання тимчасового захисту українцям зменшилася на 14% у порівнянні з 2024 роком.

У країнах-членах Європейського Союзу понад 4,3 мільйона громадян мають тимчасовий захист, термін дії якого має завершитися у березні 2027 року. Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська, посилаючись на останні дані статистичної служби ЄС Eurostat.

"Понад 4,3 млн українців перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС", - зазначила Гавронська.

Зокрема, найбільше українців із таким статусом наразі перебуває у трьох країнах:

Відео дня

Німеччині - 1 млн 260 тис. 230 осіб;

Польщі - 965 990 осіб;

Чехії - 397 185 осіб.

"У 2025 році країни ЄС ухвалили 683 395 нових рішень про надання тимчасового захисту громадянам України, що на 14% менше, ніж у 2024 році", - додала Гавронська.

Як зазначила заступниця міністра, безпекова ситуація залишається ключовим фактором, який впливає на рішення українців щодо повернення.

Водночас, вона повідомила, що Україна вже зараз разом із міжнародними партнерами працює над інструментами, які допоможуть підтримувати зв’язок з українцями за кордоном та готуватися до можливого повернення. Зокрема, йдеться про розвиток Мережі єдності, відкриття Центрів і просторів єдності, а також запуск цифрової платформи.

Українські біженці в ЄС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, тимчасовий захист для понад 4 мільйонів українців, які знайшли в ЄС прихисток від агресивної війни Росії проти України, продовжено до 4 березня 2027 року.

Водночас в ЄС готують скоординований перехід від тимчасового захисту (стратегія виходу з тимчасового захисту). Ця рекомендація стосуватиметься таких питань, як перехід до інших правових статусів (статусів проживання), створення умов для поступового повернення до України та активізація надання інформації про доступні варіанти.

Вас також можуть зацікавити новини: