В Єврокомісії відповіли, чи можуть українських чоловіків позбавити захисту в ЄС

До програми внесуть зміни, що стосуватимуться чоловіків мобілізаційного віку, які прибуватимуть у Євросоюз у майбутньому.

Держави-члени Євросоюзу визнали необхідність продовжити тимчасовий захист для українських біженців після березня 2027 року. Хоча існувала попередня домовленість згортати програму. Про це сказала представниця Генерального директорату Єврокомісії з питань міграції і внутрішніх справ Корінна Улльріх, повідомило Радіо Свобода.

"Разом із тим тривають дискусії щодо можливих адаптацій правил для майбутніх прибуттів", – так Улльріх підтвердила можливість обмежень для українських чоловіків мобілізаційного віку.

За її словами, у Раді ЄС обговорюють запровадження таких обмежень. Але вона додала, що висновків ще немає. Улльріх підкреслила, що зміни не стосуватимуться українців, які вже перебувають під тимчасовим захистом.

"Коли ми говоримо про майбутні прибуття, то йдеться не про продовження статусу для тих, хто вже перебуває під захистом, а саме про нових заявників… Це не стосувалося б тих, хто вже має тимчасовий захист", - сказала вона.

Видання наголосило, що таким чином понад 1,15 млн українських чоловіків-біженців у ЄС не втратять права на тимчасовий захист.

Нагадаємо, що у ЄС триває дискусія щодо можливого обмеження категорій українців, що мають право на тимчасовий захист. Розглядається виключення чоловіків призовного віку з-поміж отримувачів статусу, навіть якщо програму буде продовжено. Також є пропозиції виключити з числа отримувачів захисту чоловіків, які виїхали з України незаконно.

Також країни Європейського Союзу відмовилися від ідеї поділу України на "безпечні" та "небезпечні" регіони під час розгляду питання про продовження тимчасового захисту для українців. Представники більшості держав вважають, що причини для введення захисту залишаються актуальними.

Додамо, що тимчасовий захист дозволяє українським громадянам проживати, працювати, навчатися та отримувати соціальну підтримку в країнах ЄС без проходження стандартних процедур надання притулку. Наразі цей механізм діє до березня 2027 року.

