Минулого разу дипломати обговорювали звільнення заарештованих громадян США.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вперше з липня 2022 року провів розмову з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим. Головною темою телефонного дзвінка став арешт журналіста видання The Wall Street Journal Евана Гершковича, обвинуваченого в шпигунстві.

У прес-службі МЗС Росії заявили, що дипломати обговорили незаконне затримання Гершковича. При цьому Лавров звинуватив США в "нагнітанні" ситуації в ЗМІ. За його словами, журналіст нібито був "узятий на гарячому при спробі отримання секретних відомостей, здійснюючи під прикриттям журналістського статусу збір даних, що становлять державну таємницю".

"В ході бесіди порушувалися також деякі актуальні питання двостороннього характеру", - повідомили в російському зовнішньополітичному відомстві.

Відео дня

У свою чергу в Держдепартаменті США відзначили, що Блінкен закликав Кремль негайно звільнити Гершковича, а також незаконно затриманого американця Пола Вілана

"Держсекретар і міністр закордонних справ Лавров також обговорили важливість створення умов, які дозволять дипломатичним місіям виконувати свою роботу", - зазначено в повідомленні.

Варто зазначити, що остання телефонна розмова Лаврова та Блінкена відбулася ще у липні 2022 року. Він стосувався звільнення незаконно затриманих в РФ американців, а остання коротка зустріч відбулася в березні 2023 року в рамках міністерської зустрічі G20 в Індії.

Арешт журналіста Гершковича - що відомо

31-річного журналіста видання WSJ Евана Гершковича затримали у Росії за звинуваченням у шпигунстві. Він нібито цікавився діяльністю підприємств військово-промислового комплексу РФ, зокрема "Уралвагонзаводом".

Журналіста доставили в Москву, де московський суд його заарештував. Грешковича помістили в СІЗО "Лефортово".

У свою чергу президент США Джо Байден закликав росіян звільнити журналіста. Тепер адміністрація американського президента працює над організацією зустрічі заарештованого журналіста з дипломатами. Всіх інших громадян США закликали виїхати з Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: