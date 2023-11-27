Поляки проводитимуть ремонт на КПП з відключенням світла.

У вівторок, 28 листопада, через проведення ремонтних робіт тимчасово не працюватиме пункт пропуску "Угринів-Долгобичув", що на кордоні з Польщею. Про це повідомляє Львівська митниця.

"За інформацією, отриманою від Люблінського відділу обслуговування прикордонних пунктів Республіки Польща, у зв’язку із проведенням ремонтних робіт польською стороною, 28 листопада у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Угринів-Долгобичув" буде тимчасове відключення світла", - йдеться у повідомленні.

Через це пункт пропуску не працюватиме з 10:00 до 17:00.

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Блокада польських перевізників пунктів пропуску з Україною: що відомо

З 6 листопада польські перевізники загальмували рух вантажівок через пункти пропуску "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Одна з основних вимог поляків — повернення дозволів на вантажоперевезення в межах ЄС для українських транспортних компаній, тобто скасування так званого транспортного безвізу, який впровадили в червні 2022 року.

За даними українських прикордонників, станом на ранок 27 листопада на цих напрямках у бік України в чергах перебувало 2100 вантажівок.

З 23 листопада поляки також почали блокувати вантажівки в пункті пропуску "Медика – Шегині".

Через такі дії польської сторони Україна зіткнулася з проблемою постачання пального.

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