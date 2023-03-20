Місцеві повстанці стверджують, що напад на шахту з видобутку золота, що належить Китаю, планувався російськими найманцями з метою налякати китайців.

У неділю бойовики атакували об'єкт з видобутку золота в Центральноафриканській Республіці, що належить Китаю і нещодавно був запущений. В результаті було вбито дев'ять громадян Китаю і ще двоє поранені.

Про це пише Associated Press. Пізніше в цей день повстанська коаліція, яку деякі звинувачують у нападі, звинуватила російських найманців з ПВК "Вагнера" у причетності до нападу.

Напад стався рано вранці в неділю, 19 березня, усього за кілька днів після того, як бойовики викрали трьох громадян Китаю на заході країни недалеко від кордону з Камеруном, що спонукало президента Фостена Арканжа Туадеру запланувати поїздку до Китаю, щоб заспокоїти інвесторів.

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Штурм золотої копальні Чімболо почався близько 5 години ранку, коли бойовики здолали охорону і відкрили вогонь, сказав Абель Матіпата, мер міста Бамбарі, розташованого в 25 кілометрах від копальні. Він додав, що запуск майданчика для видобутку відбувся всього за кілька днів до цього.

Тіла жертв були доставлені в столицю Бангі пізно ввечері в неділю. Місцева влада заявила, що переслідувала нападників, але від подальших коментарів відмовилася.

Відповідальність за напад ніхто на себе не взяв, але підозра впала на Коаліцію патріотів за зміни (СРС), яка активно діє в цьому районі та регулярно здійснює напади на збройні сили країни. Альянс повстанських угруповань пов'язаний із колишнім президентом Франсуа Бозізе.

Однак військовий представник СРС Мамаду Кура заявив, що ці звинувачення неправдиві. Він стверджує, що напад планувався російськими найманцями "з метою налякати китайців, які були присутні задовго до того, як росіяни влаштувалися в цій частині країни".

ПВК "Вагнер" в Африці - що відомо

Центральноафриканська Республіка залишається однією з найбідніших країн світу, попри величезні запаси корисних копалин, серед яких золото та алмази. Безліч повстанських угруповань безкарно діяли в країні, охопленій бойовими діями, за останнє десятиліття, заважаючи іноземним компаніям вести розвідку родовищ.

Багато з компаній, які зараз працюють в країні, управляються китайцями і стикаються з проблемами безпеки. У 2020 році двоє громадян Китаю загинули, коли місцеві жителі очолили повстання проти шахти, керованої китайцями, в Соссо-Накомбо. А в 2018 році троє громадян Китаю були вбиті розлюченими членами громади після того, як місцевий лідер загинув у аварії на човні під час супроводу китайських шахтарів до об'єкту.

Російська група найманців ПВК "Вагнер", що належить російському олігархові Євгену Пригожину, була найнята президентом ЦАР Фостеном Туадерою для забезпечення безпеки і військової підготовки. Але спостерігачі ООН звинуватили "вагнерівців" у порушеннях прав людини, включаючи масові вбивства. У тому числі в місті Бамбарі, яке в грудні 2020 року армія ЦАР за підтримки російських найманців відбила у повстанців. Російські найманці грабують і вбивають мирних жителів Африки, а також здійснюють групові зґвалтування.

У січні 2023 року стало відомо, що "група Вагнера" розширює свої проекти з видобутку корисних копалин в Центральноафриканській Республіці. За останній рік структури "групи Вагнера" значно розширили свою економічну активність в ЦАР. Загальний прибуток угруповання від видобутку корисних копалин може скласти близько 1 мільярда доларів за минулий рік. Ці гроші, імовірно, підуть на закупівлю нової зброї та вербування бойовиків.

Раніше повідомлялося, що розшукуваний Міжнародним кримінальним судом президент РФ Володимир Путін робить Африку пріоритетом: росіяни планували побудувати свої військові бази в Центральноафриканській Республіці, на Мадагаскарі, Еритреї, в Мозамбіку, Єгипті та Судані. У 2015 році з цього приводу між цими країнами і Росією були підписані відповідні документи.

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