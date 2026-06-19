Болгарія накладе вето на новий пакет санкцій ЄС проти Росії, - премʼєр-міністр країни

Болгарія не погоджується із санкціями проти високопоставлених представників Російської церкви.

Болгарія накладе вето на останній пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ, адже це може негативно позначитися на її економіці, а також через те, що уряд не погоджується з санкціями проти російського єпископа. Про це заявив премʼєр-міністр країни Румен Радев, передає Reuters.

Відомо, що у понеділок ЄС розширив свій санкційний список, додавши 34 особи та 47 організацій, які повʼязані з військово-промисловим комплексом РФ, її "тіньовим" флотом нафто- та газових танкерів, а також інших субʼєктів, які причетні до політичного втручання, а саме єпископа Російської православної церкви.

"Існує значний ризик для діяльності компанії "Лукойл". Ми хочемо, щоб її виключили зі списку", - заявив Радев журналістам перед засіданням Європейської ради в Брюсселі, маючи на увазі російську нафтову компанію, яка є одним із найбільших роздрібних продавців моторного палива в Болгарії та керує єдиним у країні нафтопереробним заводом у Бургасі.

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Також він згадав про можливі перебої з постачанням запасних частин для Софійського метро й добрив.

"Усі ці питання доведеться вирішувати в рамках органів, що приймають рішення в ЄС. Яким чином ці санкції досі зупинили війну? І яким чином вони взагалі сприяли миру?" - запитав Радев.

Премʼєр-міністр сказав, що Болгарія не погоджується із санкціями проти високопоставлених представників Російської церкви.

"Ця війна вже вийшла за межі окопів; вона виходить за рамки економіки та енергетики, ми бачимо її вплив на культуру та спорт, і тепер їй залишається лише охопити й релігію", - наголосив Радев.

Проте він сказав, що Болгарія не буде перешкоджати спільним рішенням ЄС щодо України.

"Ми підтримуватимемо процес переговорів щодо вступу України до ЄС", - запевнив політик.

Санкції проти Росії - останні новини

Як писав УНІАН, вперше Євросоюз продовжив санкції проти Росії не на 6 місяців, а одразу на 12. Рішення було ухвалено за підсумками засідання Європейської ради, яке розпочалося за участю президента Володимира Зеленського і продовжилося після його від’їзду.

"Обговорення щодо України завершено. Лідери ЄС ухвалили висновки саміту щодо України та вирішили продовжити дію санкцій проти РФ на 12 місяців", - зауважила речниця президента Європейської ради Марія Томасік.

Водночас Reuters повідомляв, що США можуть відновити санкції проти РФ. Відомо, що під час війни з Іраном адміністрація Трампа тимчасово послабила санкції щодо російської нафти, щоб допомогти вразливим економікам впоратися з енергетичною кризою, однак ситуація може змінитися.

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