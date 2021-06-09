Боррель висловився під час пленарної дискусії у Європарламенті в Страсбурзі 8 червня.

Верховний представник ЄС зі зовнішньої політики Жозеп Боррель уперше публічно назвав Олександра Лукашенка диктатором.

Про це пише DW.

Уточнюється, що це сталося під час пленарної дискусії у Європарламенті в Страсбурзі 8 червня. Парламентарі саме обговорювали вимушену посадку пасажирського літака Ryanair з Романом Протасевичем в аеропорту «Мінськ».

Звертаючись до євродепутатів, Боррель додав: «Я повністю згоден з вами. Ми маємо справу з диктатором».

Інцидент з літаком стався 23 травня. Тоді білоруські диспетчери повідомили екіпаж лайнера про начебто бомбу в салоні повітряного судна. Сам Лукашенко направив услід за Ryanair винищувач МіГ-29.

Читайте такожСША продовжили санкції проти БілорусіЛітаку довелося робити екстрену посадку в Мінську. Після приземлення силовики вивели двох пасажирів, якими були білоруський опозиціонер й засновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич та його дівчина – громадянка Росії – Софія Сапега.

Наразі обидва заарештовані в білоруській столиці.

Низка країн світу засудила дії Лукашенка, а європейські авіакомпанії відмовилися здійснювати польоти через республіку. У ЄС готують черговий пакет санкцій проти відповідальних за посадку Ryanair та ув’язнення Протасевича осіб.

Тимчасом хлопець, імовірно під тиском спецслужб, був вимушений дати «інтерв’ю» на камери місцевих пропагандистів і начебто зізнатися у підривній діяльності проти країни. Родичі виявили на тілі затриманого сліди від можливих тортур.

Європа відмовляється визнавати статус президента за Олександром Лукашенком через факти фальсифікації виборів голови держави у серпні 2020 року, що спровокували хвилю протестів.

Наразі Лукашенко разом зі своїми прибічниками продовжують тиснути на свободу слова в країні.

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Автор: Яна Ставська