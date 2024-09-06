Остін розповів про фінансування виробництва зброї.

Міністр оборони США Ллойд Остін на початку засідання Контактної групи з питань оборони України заявив, що країна має збільшувати виробництво власного озброєння.

Як передає кореспондент УНІАН, очільник Пентагону зазначив, що союзники разом з національними директорами з питань озброєнь нарощують можливості промислових баз для задоволення потреб України і щоб підтримувати необхідні постачання на майбутнє.

"Але Україна повинна збільшувати власне оборонне виробництво для її довготермінової безпеки", - наголосив Остін і додав, що багато учасників формату "Рамштайн" підтримують ці зусилля. Відео дня

Зокрема, кілька тижнів тому Данія зобов'язалась виділити 150 мільйонів доларів на закупівлю озброєнь в українських виробників. Також США та кілька європейських компаній співпрацюють з Україною в питанні створення заміни зенітно-ракетної системи класу "земля-повітря" С-300 і ракети класу "повітря-повітря" Р-27.

"Сполучені Штати також виділили понад 200 мільйонів доларів для закупівлі критичних компонентів, аби дати змогу Україні виробляти безпілотні літальні апарати і системи радіоелектронної боротьби, які вона настільки ефективно розгортає. Наші директори з питань озброєнь працюють в установленому порядку з Коаліціями спроможностей для задоволення цих потреб і прискорення постачань", - сказав Остін.

Він додав, що з нетерпінням очікує на обговорення на сьогоднішньому засіданні "Рамштайн" шляхів зі зміцнення промислової бази України, а також промислової бази країн-учасниць Контактної групи.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський відзначив важливість інвестування в українське виробництво зброї.

"Ми готові виробляти більше власної зброї тут, в Україні. Ми готові працювати з вами над спільним виробництвом. Це й безпілотники, і ракети, і інше озброєння, яке добре зарекомендувало себе в бою й може посилити ваших чоловіків і жінок у силах оборони після цієї війни. Для цього нам потрібне фінансування - ми готові швидко виробляти все, що допоможе нам закінчити цю війну, а саме - здійснити вирішальний тиск на Росію заради справжнього миру. Зробімо так, щоб ця осінь стала часом падіння російської агресії, яке покладе край війні та відновить надійний міжнародний безпековий порядок. Ми повинні це зробити", - наголосив Зеленський.

Виробництво зброї в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше Пентагон закликав американських оборонних підрядників активніше співпрацювати з українськими партнерами.

За даними ЗМІ, компанії зі Сполучених Штатів Америки укладають угоди повільніше, ніж їхні європейські колеги. Причиною цього є низка побоювань.

Нагадаємо, що раніше Норвегія передала Україні ліцензію на виробництво артснарядів Nammo. До цього країна отримала ліцензію від KNDS/Nexter.

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