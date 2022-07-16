Командувач британських ВПС зазначив, що Москва стає "все більш агресивною".

Командувач ВПС Великої Британії Майк Вігстон заявив, що британські винищувачі готові до російської загрози.

Про це він розповів в ефірі Sky News.

"Військові літаки і пілоти Великої Британії готові до бою, якщо збройні сили Путіна будуть становити загрозу для країни або її союзників", - сказав він.

На питання, наскільки ймовірно, що Лондон втягнеться в прямий конфлікт з Росією, командувач британських ВПС зазначив, що Москва стає "все більш агресивною".

"Ми повинні бути готові до цього, і це, на мій погляд, найважливіший урок для європейської безпеки, який випливає з вторгнення", - відповів Вігстон.

Чи означає це, що ВПС Великої Британії справді повинні бути готові до бою, він сказав: "Я не сумніваюся, що Росія є найнагальнішою загрозою безпеці Великої Британії та Європи — просто подивіться на її поведінку не тільки в Україні, але і в ... Грузії до цього".

Війна в Україні: актуальні дані

Після захоплення Лисичанська військово-політичне керівництво РФ заявило про "оперативну паузу". Проте ворог продовжує проводити наступальні операції в Донецькій області, щоб вийти на адмінкордон області.

Загарбник здійснив кілька безуспішних спроб покращити своє тактичне положення на напрямках Миколаївка – Спірне, Миронівка – Вуглегірська ТЕС та Відродження – Вершина.

За даними Інституту вивчення війни, російські війська готуються до масштабного наступу вздовж лінії Слов'янськ - Сіверськ - Бахмут.

У прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій Сил оборони ворог утримує до чотирьох батальйонних тактичних груп.

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