Раніше обидві палати Конгресу США схвалили закон про оборонний бюджет.

Президент США Дональд Трамп розкритикував рішення Сенату, який схвалив оборонний бюджет на 2021 рік, подолавши вето глави держави.

Про це Дональд Трамп написав на сторінці в Facebook Twitter.

"Наш республіканський сенат тільки що втратив можливість позбутися статті 230, яка дає необмежену владу великим технологічним компаніям. Жалюгідно!!! Тепер вони хочуть дати людям, розореним китайським вірусом, 600 доларів, а не 2000 доларів, яких вони так відчайдушно потребують. Не чесно або розумно!", - сказано в повідомленні.

Що таке стаття 230

Стаття 230 закону про етику в сфері комунікацій в США дозволяє соціальним мережам не нести відповідальність за публікації користувачів. На думку Трампа, вона загрожує безпеці США і чесному проведенню виборів в країні.

Читайте такожТрамп збирає прихильників на мітинг у день затвердження підсумків виборів

Вето Трампа на оборонний бюджет США-2021

Раніше обидві палати Конгресу США схвалили закон про оборонний бюджет, яким передбачається 250 мільйонів доларів на допомогу Збройним силам України та санкції проти компаній, залучених до будівництва газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік".

Серед пунктів, які містяться в законі, є вимога до президента США в 30-денний термін ввести санкції проти Туреччини за закупівлю нею російських систем протиповітряної і протиракетної оборони С-400.

Президент США Дональд Трамп ветував закон про оборонний бюджет на 2021 рік. Трамп вважає, що закон не передбачає критично важливих заходів для національної безпеки США і суперечить зусиллям його адміністрації зробити Америку пріоритетом у питаннях як внутрішньої, так і зовнішньої політики.

Однак, Конгрес США подолав вето Трампа на законопроект про оборонний бюджет. 28 грудня це зробила Палата представників, а 1 січня - Сенат США.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН