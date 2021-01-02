Президент США Дональд Трамп розкритикував рішення Сенату, який схвалив оборонний бюджет на 2021 рік, подолавши вето глави держави.
Про це Дональд Трамп написав на сторінці в Facebook Twitter.
"Наш республіканський сенат тільки що втратив можливість позбутися статті 230, яка дає необмежену владу великим технологічним компаніям. Жалюгідно!!! Тепер вони хочуть дати людям, розореним китайським вірусом, 600 доларів, а не 2000 доларів, яких вони так відчайдушно потребують. Не чесно або розумно!", - сказано в повідомленні.
Що таке стаття 230
Стаття 230 закону про етику в сфері комунікацій в США дозволяє соціальним мережам не нести відповідальність за публікації користувачів. На думку Трампа, вона загрожує безпеці США і чесному проведенню виборів в країні.
Читайте такожТрамп збирає прихильників на мітинг у день затвердження підсумків виборів
Вето Трампа на оборонний бюджет США-2021
- Раніше обидві палати Конгресу США схвалили закон про оборонний бюджет, яким передбачається 250 мільйонів доларів на допомогу Збройним силам України та санкції проти компаній, залучених до будівництва газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік".
- Серед пунктів, які містяться в законі, є вимога до президента США в 30-денний термін ввести санкції проти Туреччини за закупівлю нею російських систем протиповітряної і протиракетної оборони С-400.
- Президент США Дональд Трамп ветував закон про оборонний бюджет на 2021 рік. Трамп вважає, що закон не передбачає критично важливих заходів для національної безпеки США і суперечить зусиллям його адміністрації зробити Америку пріоритетом у питаннях як внутрішньої, так і зовнішньої політики.
- Однак, Конгрес США подолав вето Трампа на законопроект про оборонний бюджет. 28 грудня це зробила Палата представників, а 1 січня - Сенат США.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram