Жінка зазначила, що спочатку глядачам не сказали про трагедію.

Страшна трагедія сталася у Великому театрі в Москві - під час вистави загинув артист Євген Куліш. Глядачам спочатку ніхто нічого не сказав, а просто оголосили антракт.

Про це розповіла глядачка опери "Садко" Олена Бистрицька у Facebook.

"Це було жахливо. Ми прийшли у Великий театр, сіли на свої місця... І раптом в першій же сцені, коли опускалися декорації, а всередині було стовпотворіння акторів та робочих сцени за задумом режисера, волхв закричав: "Лікаря! Швидку швидко, людина потрапила під декорацію". Оркестр замовк, завіса впала", - повідомила жінка.

При цьому вона зазначила, що глядачі не відразу зрозуміли, що щось не так. Всі вирішили, що це задум режисера. У театрі оголосили антракт з технічних причин.

Читайте також"Дуже-дуже боляче": у родині Аліни Гросу сталося неймовірне горе"Білетери зберігали мовчання, і тільки охоронець при виході повідомив, що людина померла", - пояснила Бистрицька.

У Великому театрі декорація вбила актора: що відомо

9 жовтня в Москві у Великому театрі під час опери "Садко", коли відбувалася зміна декорацій, загинув актор Євген Куліш. Його намагалися реанімувати, однак це не вдалося. Виставу відразу зупинили, глядачів попросили вийти із залу.

Повідомлялося, що під час опери артист відсував розташований на сцені трон, коли повинна була спускатися декорація. Сам артист при цьому повинен був пройти вперед, до глядачів.

Автор: Анастасія Горбачова