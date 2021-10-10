Перевіряється версія про алкогольне сп'яніння артиста.

У мережі опубліковано відео моменту смерті актора Євгенія Кулеша на сцені Великого театру.

За попередньою інформацією, конструкція декорації вдарила артиста по голові, в результаті чого він помер, повідомляє Telegram-канал SHOT.

"За нашими даними, декорація опускалася штатно. Зриву не було. Під час вистави Кулеш повинен був винести стілець, поставити його на сцену, а потім відійти вліво або вправо. Але актор почав рухатися назад. Інші артисти стали кричати йому, що декорація спускається, але він не встиг зреагувати, і конструкція вдарила його по голові. Зараз перевіряється версія про алкогольний стан загиблого актора. СК проводить перевірку", - йдеться в повідомленні.

У Большому театрі декорація вбила актора: що відомо

9 жовтня в Москві у Большому театрі під час опери "Садко", коли відбувалася зміна декорацій, загинув актор Євгеній Кулеш. Його намагалися реанімувати, однак це не вдалося. Виставу відразу зупинили, глядачів попросили вийти із залу.

Повідомлялося, що під час опери артист відсував розташований на сцені трон, коли мала спускатися декорація. Сам артист при цьому повинен був пройти вперед, до глядачів.

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Автор: Катерина Комолова