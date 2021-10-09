Чоловіка намагалися реанімувати, проте врятувати його не вдалося.

У Москві в Большому театрі під час опери "Садко", коли відбувалася зміна декорацій, загинув артист міманса (мімічного ансамблю).

Як повідомляє ТАСС, актора намагалися реанімувати, проте врятувати його не вдалося.

Виставу одразу зупинили, глядачів попросили вийти із залу.

На місці працюють поліцейські та медики швидкої допомоги.

Зазначається, що загиблий - артист театру Євген Кулеш 1983 року народження. Під час опери він відсував розташований на сцені трон, в цей час мала спускатися декорація. Сам артист повинен був пройти вперед - до глядачів.

Раніше стало відомо, про смерть легендарного актора Disney, якого сам Волт Дісней свого часу звільняв за гомосексуальність.

Також з життя пішов актор, який зіграв капітана Маузера у "Поліцейській академії".

Окрім того, помер американський актор Майкл Вільямс: причиною смерті чоловіка могло стати передозування героїну або фентанілу.

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Автор: Тамара Отовська