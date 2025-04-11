Там заявили, що інші питання не розглядатимуться, оскільки Вашингтон не бачить сенсу в цьому.

Єдиний пункт, який зараз США можуть обговорювати з росіянами - це припинення вогню в Україні. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

Вона зауважила, що інші питання не розглядатимуться, оскільки Вашингтон не бачить сенсу в переговорах, доки не буде досягнуто головного – припинення бойових дій.

"Це м’ясорубка і ніщо інше не може обговорюватися для закінчення війни, доки не припиняться стрілянина і вбивства", – заявила Брюс.

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"Все наше керівництво, зокрема президент Трамп і держсекретар Рубіо, публічно дали зрозуміти, що стоїть на кону... Це динаміка, яка не буде вирішена військовим шляхом", - заявила вона.

Представниця Держдепу додала, що США уважно стежитимуть за поведінкою російської влади.

Переговори з РФ про закінчення війни

4 квітня державний секретар США Марко Рубіо анонсував, що США знатимуть уже за тижні, а не місяці, чи готова Росія завершити війну в Україні. Тоді американський чиновник заявив, що Рубіо зазначив, що "незабаром, а не за півроку, Москва і глава РФ Володимир Путін мають ухвалити рішення, чи готові вони до миру, чи ні".

Також він заявив, що росіяни порушують умови припинення вогню, це нехороший знак.