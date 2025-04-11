Єдиний пункт, який зараз США можуть обговорювати з росіянами - це припинення вогню в Україні. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.
Вона зауважила, що інші питання не розглядатимуться, оскільки Вашингтон не бачить сенсу в переговорах, доки не буде досягнуто головного – припинення бойових дій.
"Це м’ясорубка і ніщо інше не може обговорюватися для закінчення війни, доки не припиняться стрілянина і вбивства", – заявила Брюс.
"Все наше керівництво, зокрема президент Трамп і держсекретар Рубіо, публічно дали зрозуміти, що стоїть на кону... Це динаміка, яка не буде вирішена військовим шляхом", - заявила вона.
Представниця Держдепу додала, що США уважно стежитимуть за поведінкою російської влади.
Переговори з РФ про закінчення війни
4 квітня державний секретар США Марко Рубіо анонсував, що США знатимуть уже за тижні, а не місяці, чи готова Росія завершити війну в Україні. Тоді американський чиновник заявив, що Рубіо зазначив, що "незабаром, а не за півроку, Москва і глава РФ Володимир Путін мають ухвалити рішення, чи готові вони до миру, чи ні".
Також він заявив, що росіяни порушують умови припинення вогню, це нехороший знак.