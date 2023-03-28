З міркувань безпеки дату не анонсуватимуть.

Найближчим часом президент України Володимир Зеленський може приїхати з візитом до Варшави.

Як повідомляє PAP, про візит Зеленського натякнув заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський. За його словами, візит може відбутися скоро, але навіть коли домовленість вже буде, про нього не повідомлятимуть до останнього моменту з міркувань безпеки.

"Думаю, це (візит Зеленського - УНІАН) відбудеться скоро, але давайте не будемо випереджувати факти. Ми точно не будемо анонсувати цей візит, як зазвичай анонсують приїзд лідерів іноземних держав, з міркувань безпеки", - зазначив Яблонський.

Україна і Польща: як країни зблизилися через війну.

Президент Польщі Анджей Дуда та його народ стали найближчими друзями України, перевіреними війною. Напередодні повномасштабного вторгнення РФ Дуда прибув в Україну та підписав разом з Володимиром Зеленським декларацію про підтримку прагнень України вступити до ЄС, а також спільну відповідь на визнання РФ "незалежності" псевдореспублік "ЛДНР".

Через рік президент Польщі зізнався, що знав про можливу спробу Російської Федерації окупувати Україну, але була надія, що Москва не піде на цей крок. За понад рік війни Дуда неодноразово приїжджав в Україну і підтримував Зеленського теплими обіймами. Президент Польщі Анджей Дуда зізнався, чому приїхав в Україну 23 лютого 2022 року. За його словами, він подумав, що це могла бути остання зустріч із Зеленським.

У перші місяці війни Польща прийняла найбільше українських біженців і продовжує допомагати тим, хто втік від війни. Крім того, поляки допомагають Україні зброєю, зокрема винищувачами.

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