Президент Польщі зазначив, що ніхто не знав, що станеться та як далеко зайде Москва.

Президент Польщі Анджей Дуда зізнався, чому приїхав в Україну 23 лютого 2022 року. Він зазначив, що хотів висловити підтримку Україні разом з литовським колегою Гітанасом Науседою.

"Ми поїхали до Києва 23 лютого з президентом Гітаносом Науседою для того, щоб показати, що ми підтримуємо Україну та президента Володимира Зеленського", - розповів Дуда в інтерв'ю журналістиці 1+1 Наталії Мосейчук в ефірі національного телемарафону.

За його словами, він подумав, що це могла бути остання зустріч із Зеленським.

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"Була думка, зізнаюся, що я бачу його можливо в останній раз. Ми прощалися і мене пробрало до мурашок, коли він сам сказав, що це може бути наша остання зустріч. Дуже зворушливо для мене було, коли ми знову побачилися в квітні. Тоді ми боялися, бо він сказав нам, що не поїде з Києва, не покине Україну і буде тут до кінця. Ніхто не знав, що станеться, ніхто не знав, якими будуть масштаби російської агресії, тому наші побоювання були дійсно великими. Однак, ми хотіли бути з ним поруч в той момент", – поділився президент Польщі.

Візит президентів Польщі та Литви до Києва 23 лютого 2022 року - що відомо

Напередодні повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну президент Польщі Анджей Дуда та його литовський колега Гітанас Науседа прибули до Києва. Лідери підписали разом з Володимиром Зеленським декларацію про підтримку прагнень України вступити до ЄС, а також спільну відповідь на визнання РФ "незалежності" псевдореспублік "ЛДНР".

Через рік президент Польщі зізнався, що знав про можливу спробу Російської Федерації окупувати Україну, але була надія, що Москва не піде на цей крок.

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