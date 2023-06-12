ООН зазнала жорсткої критики за нездатність запобігти і зупинити війни, в тому числі в Україні.

Адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани фундаментальної реформи Ради Безпеки ООН, прагнучи відновити авторитет цього міжнародного інституту. Про це пише The Washington Post.

За даними видання, представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд зараз проводить консультація з дипломатами інших країн, прагнучи отримати їх оцінку ідеї про розширення Радбезу. Стверджується, що Вашингтон виступає за додавання ще кількох країн (до шести) до Ради як постійних членів, але без права вето.

Таким чином, Байдена намагається врахувати зростаючу роль незахідних країн в міжнародній політиці і усунути їх невдоволення нинішніми членами Радбезу, який не здатний зупинити глобальні конфлікти, в тому числі війну в Україні.

Поки Вашингтон не дає чітких коментарів з питання реформи ООН. Але, як розповіли журналістам інформовані джерела, Вашингтон підтримує ідею надання постійного членства в Радбезі Німеччини, Японії та Індії. Франція і Великобританія з цими кандидатами в цілому згодні, але хочуть бачити в Радбезі також Бразилію і принаймні одну африканську країну.

Що собою являє Рада Безпеки ООН

В ООН поряд з Генеральною Асамблеєю, куди входять всі країни світу, діє також Рада Безпеки ООН. На відміну від резолюцій Генасамблеї рішення Радбезу є обов'язковими для виконання всіма країнами ООН.

З самого початку створення ООН після Другої світової війни в Радбез увійшли США, Франція, Великобританія, Китай (спочатку Республіка Китай, яка сьогодні контролює тільки острів Тайвань, а після КНР, яка контролює материкову частину країни) і СРСР (його місце зайняла Росія). Ці країни володіють необмеженим правом вето при голосуванні в Радбезі.

Також в Радбезі засідають 10 країн, які змінюються на ротаційній основі кожні два роки. Вони не мають права вето, але можуть голосувати.

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