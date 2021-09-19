Пошкоджені частини будівлі вже укріпили гігантськими дерев'яними каркасами.

Технічні укріплювальні роботи в Нотр-Дам-де-Парі завершено, що дозволяє розпочати основну реставрацію собору.

Про це влада заявила в суботу, 18 вересня, передає Reuters.

Пошкоджені частини будівлі укріпили гігантськими дерев'яними каркасами у формі арки. Далі фахівці працюватимуть над відновленням колишнього вигляду собору, зокрема, 96-метрового шпиля, спроектованого ще в середині 1800-х років.

Очікується, що відновлювальні роботи почнуться найближчими місяцями після проведення тендеру компаній-виконавців. До цього, у вересні почнеться очищення внутрішніх стін і підлоги будівлі.

Пожежа в Нотр-Дамі: що сталося

У Парижі 15 квітня 2019 року сталася руйнівна пожежа в Нотр-Дам-де-Парі (Собор Паризької Богоматері) - одному з найзнаменитіших соборів у світі, заснованому в 1162 році.

Читайте такожДля реконструкції Нотр-Дама зрубають тисячу столітніх дубів (відео)Собор вважається одним із символів французької столиці та однією з головних визначних пам'яток, куди щорічно з'їжджаються мільйони туристів з усього світу. По справжньому широку популярність Собор Паризької Богоматері отримав завдяки однойменному історичному роману письменника Віктора Гюго 1831 року.

У липні 2020 року влада Франції прийняла остаточне рішення про реконструкцію знаменитого Собору. Еммануель Макрон схвалив проект, що передбачає відновлення собору таким, яким він був до пожежі.

У квітні 2021 року в Парижі відзвітували про реставраційні роботи. Зокрема, на той час фахівці вже закріпили стіни та розстеляли гігантське накриття від опадів. Робітники формували склепіння собору з дерева. Всередині встановили спеціальні датчики, які повинні попереджати про хиткість конструкцій. Основні роботи із закріплення реставратори обіцяли завершити до кінця літа.

Крім того, Еммануель Макрон обіцяв відкрити собор для парафіян вже до 2024 року, коли у Франції пройдуть Олімпійські ігри.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова