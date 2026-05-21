Україна має вступити до НАТО: начальник Генштабу Чехії назвав причину

Вступ України до НАТО має стати наступним "логічним кроком". І в цьому напрямку найближчим часом має бути напрацьовано політичний консенсус.

Таку думку висловив начальник Генерального штабу Чеської армії генерал Карел Рехка в інтерв'ю POLITICO. "Україна – не просто споживач послуг безпеки, вона також і постачальник послуг безпеки", – зазначив військовий.

"Я не кажу, що це легко. Зрештою, йдеться про політичний консенсус, але саме в цьому напрямку ми маємо рухатися", – заявив він.

Україна давно прагне вступити до НАТО, але зустрічає опір з боку Німеччини та США, навіть за адміністрації Байдена. Це питання практично повністю знято з порядку денного з того часу, як Дональд Трамп повернувся до Білого дому.

Раніше видання The Telegraph зазначало, що наразі Україна як ніколи раніше в своїй історії наблизилася до вступу в НАТО, проте членство все одно залишається недосяжним. Зазначається, що причиною цього є імперські фантазії російського диктатора Володимира Путіна, які десятиліттями змушували союзників відкидати саму ідею членства України в НАТО.

Минулого місяця міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявляв, що Україна повинна залишати за собою право можливого вступу до НАТО в майбутньому.

