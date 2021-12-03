У школах запроваджується загальна вимога носити захисні маски.

У Німеччині через зростання випадків COVID-19 запроваджуються обмеження для невакцинованих від коронавірусу.

Про це заявила виконувачка обов'язків канцлера ФРН Анґела Меркель, повідомляє Deutsche Welle.

Так в магазини, які не продають товари першої необхідності, впускатимуть лише щеплених і перехворілих на COVID-19. Заборонений невакцинованим громадянам також і вхід до кафе та ресторанів, кінотеатрів, театрів та інших закладів дозвілля.

Ці правила вже діють у деяких землях, проте тепер вони запроваджуються на всій території Німеччини.

У школах запроваджується загальна вимога носити захисні маски. У районах, де семиденний показник зараженості перевищує 350 на 100 тисяч населення, буде закрито клуби та дискотеки, а у приватних зустрічах чи святах можуть брати участь не більше 50 осіб у закритих приміщеннях та 200 - на відкритому повітрі.

Якщо на приватних зустрічах присутні невакциновані та не перехворілі на COVID-19 особи, то в них можуть брати участь, крім господарів приміщення, не більше двох осіб з іншого домогосподарства (діти 14 років і молодші не рахуються).

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Також з метою стримування пандемії коронавірусу буде суттєво обмежено кількість учасників спортивних, культурних та інших масштабних заходів, що проводяться на міжрегіональному рівні. При їх проведенні в закритому приміщенні може бути заповнено не більше 30-50 відсотків місць, а кількість глядачів не повинна перевищувати 5000 осіб. На вуличних заходах кількість відвідувачів обмежена 15 тисячами.

Крім того, цього року, як і минулого року, забороняється продавати та запалювати новорічні феєрверки, а також проводити вечірки на Новий рік.

Як повідомляв УНІАН, Австрія і Німеччина мають намір зробити щеплення від COVID обов`язковим.

Автор: Світлана Закелова