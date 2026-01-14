Росія все ще обирає війну: в Foreign Affairs пояснили нову стратегію Путіна

Путін обирає війну замість дипломатії, розраховуючи на контроль Донбасу та збереження глобального впливу.

Правитель Росії Володимир Путін все більше відкрито демонструє готовність продовжувати військові дії проти України, відкидаючи дипломатичні шляхи.

Як пише Foreign Affairs, минулого року стратегія Путіна показала, що Кремль готовий не лише не зменшувати інтенсивність бойових дій, але й використовувати зовнішньополітичні маневри для збереження партнерів на міжнародній арені.

Нова "доктрина Путіна"

Дії Кремля у 2025 році свідчать про формування власної "доктрини". Аналітики виділяють три її головні аспекти:

війна розглядається як основний метод повернення контролю над Донбасом та територіями південно-східної України, які Кремль називає "Новоросією";

Кремль намагався підтримувати відносини зі Сполученими Штатами Трампа, використовуючи переговори як прикриття для продовження бойових дій;

військова сила стала головним інструментом політичного впливу, тоді як дипломатія використовується переважно для легітимації дій.

За словами аналітиків, Путін зараз оцінює свої ресурси як достатні для продовження "повернення" територій протягом наступних місяців.

Бойова стратегія та маніпуляції

Кремль активно імітує дипломатичні кроки: зустрічі з Трампом, телефонні розмови, тури спеціального посланника США Стівена Віткоффа виглядали як переговори, але фактично служили для підтримки бойових дій.

Водночас російська пропаганда формулює війну як "захист російського народу" та "звільнення територій". Це свідчить про повернення до концепцій XIX–XX століть, коли сила держав вимірювалася територією та військовою потугою.

Геополітичні виклики

Операція США у Венесуелі проти Ніколаса Мадуро ускладнила доктрину Путіна. Москва прагнула зберегти Каракас у сфері впливу, але втратила ініціативу.

Спецоперація Трампа тривала кілька годин, тоді як війна Путіна триває вже майже чотири роки. Захоплення Мадуро продемонструвало, що США можуть діяти швидко і рішуче, на відміну від Кремля.

Це змінило динаміку відносин між Москвою і Трампом, показавши, що США можуть стати не другом, а ворогом у стратегічних питаннях.

Внутрішні проблеми Кремля

Путінська Росія експортує не лише енергоресурси, а й хаос. І головна причина – внутрішня структура режиму.

Без внутрішньої демократизації або хоча б раціональної організації країна залишатиметься джерелом міжнародної нестабільності. Видання підсумувало:

"Ось чому, навіть якщо в Україні буде досягнуто мирної угоди, Захід не зможе змусити путінську Росію зникнути. Період після мирної угоди – якщо і коли вона відбудеться – буде не менш складним, ніж сам конфлікт: протистояння просто продовжиться в гібридній та холодній формі".

Путін не хоче миру - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у 2026 році Росія продовжує відкидати пропозиції, спрямовані на припинення війни в Україні.

Аналітичний центр у сфері міжнародних відносин Atlantic Council пише, що Москва не погодиться на присутність європейських військ в Україні в рамках запропонованих післявоєнних гарантій безпеки. Це стало продовженням низки подібних заяв від Кремля, який фактично відхилив 20-пунктний мирний план, підготовлений Україною, Європою та США.

