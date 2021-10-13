У списку МВС вказані шість Імен - з Донбасу, Києва, Вінниці та Харківської області.

За два минулі роки шестеро громадян України стали власниками "золотих паспортів" Чорногорії, які видаються за великі інвестиції в економіку цієї балканської країни.

Список був опублікований 13 жовтня Міністерством внутрішніх справ Чорногорії.

Загалом до списку увійшли 166 осіб, зокрема 48 заявників і 118 їхніх родичів. Крім українських громадян, в ньому вказані громадяни Росії, Китаю, Лівану, Туреччини, Індії, Білорусі, США, Німеччини та Швейцарії.

З особистих даних вказуються тільки імена, прізвища, місце народження і громадянство заявників.

Серед українців вказані:

Олександр Пустовій (Горлівка, Донецька область); В'ячеслав Сосинський (Донецьк); Яна Сосинська (Донецьк); Іванна Пікуш (Києва); Олена Сафонова (Ізюм, Харківська область); Ірина Стржалковская (Вінниця).

"Золоті паспорти" Чорногорії: як отримати

Чорногорія запустила програму "Громадянство через інвестиції" в листопаді 2019 року. Відповідно до неї будь-який іноземець може отримати паспорт країни, витративши на нерухомість не менше €250 тис. або €450 тис. (залежно від регіону) і зробивши €100 тис. благодійного внеску в казну.

Аналогічна програма діє і на Мальті, а цьогоріч від цієї ініціативи відмовився Кіпр.

Нагадаємо, що в Україні заборонено подвійне громадянство. Однак перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін обіцяв, що скоро до парламенту подадуть законопроект, який це дозволить.

Автор: Станіслав Кожемякін