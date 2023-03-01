183 з них - неповнолітні.

У Білорусі заявили, що запобігли проведенню масової акції нового молодіжного руху "Редан".

У МВС Білорусі повідомляють, що близько 200 осіб зібралися біля торгово-розважального центру "Секрет" в Гомелі у вівторок, 28 лютого. Співробітники міліції затримали і доставили у відділення 200 осіб, з них 183 - неповнолітні.

Підлітки до 16-ти років отримають попередження з постановкою на "облік" в інспекцію у справах неповнолітніх, а старшим загрожує адміністративна відповідальність, повідомили в Міністерстві.

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Що таке ПВК "Редан"

Зазвичай члени молодіжного руху "Редан" влаштовують масові бійки. Повідомлялося, що воно зародилося в Росії - в кінці лютого там затримали близько 300 підлітків, які влаштували бійки в ТЦ.

Вже 27 лютого в Києві, Львові, Харкові затримали великі групи підлітків, які зібралися біля торгово-розважальних центрів.

Після цього у поліції повідомили про блокування 18 каналів і груп, створених для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні через цей рух. Пізніше стало відомо, що Telegram-канал "Редан" адміністрував підліток з Дніпра.

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