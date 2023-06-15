Чеський лідер зізнався, що розлютився, коли дізнався про дівчинку, яка зазнала цькування.

Минулого тижня президент Чехії Петр Павел зустрівся з маленькою Поліною – дівчинкою з України, яка зазнала цькувань з боку однолітків в чеській школі.

Чеський лідер пояснив, що ситуація з негативним ставленням до дівчинки, чия родина була вимушена тікати від війни, розлютила його.

"Я мав особисте почуття. І я просто вважав, що зустрітись було б правильно. Я розлютився, коли про це дізнався, і оскільки був дитячий день в Празькому замку, я подумав, що буде гарна нагода запросити її і виявити гостинність і дружбу", – сказав він в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Петр Павел наголосив, що завершення війни і надання допомоги України є життєво важливими.

"Те, що називають "українською втомою" чи "втомою від війни", є природнім, це приходить з часом. Як ми можемо впоратись з цим – ми маємо постійно подавати реальну картину того, що відбувається, щоб люди не думали, що війна в Україні вже завершилась і що вона вже на нас не впливає, чи не впливає на людей в Україні. Чеські громадяни все ще налаштовані гостинно щодо українців, щоб дати їм безпечний притулок – людям, які тікають від війни. Звичайно, з часом це буде важче, бо економічні і соціальні труднощі матимуть вплив на людей, і вони радше зосереджуватимуться на власному життєвому рівні, аніж на допомозі іншим. Але тут якраз роль політиків на всіх рівнях полягає у тому, щоб доносити позицію, що успішне завершення війни в Україні – в наших життєвих інтересах і що важливо продовжувати допомогу", – додав він.

Скандал в чеській школі - подробиці

Раніше цього місяця в Чехії вибухнув скандал через цькування дітьми дівчинки з України. Під час шкільної екскурсії однокласники Поліни, дівчинки-біженки з України, почали цькувати її, запитуючи, чи вона не росіянка. Коли дівчинка сказала, що вона з України, діти плюнули їй в обличчя. Дитина зафіксувала сварку на відео, запис зрештою в соцмережах поширила її мати.

Знущання над дитиною засудив президент країни Петр Павел. Він наголосив, що засуджує насильство в школах загалом, але коли це стосується дитини, якій через війну довелося залишити дім і друзів, це "особливо ганебно". 11 червня президент офіційно прийняв дівчинку з мамою у себе.

На тлі того, що ситуація набула розголосу, школа вжила заходів, а батьки дітей, причетних до цькування, перепросили.

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