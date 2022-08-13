Це буде його перша закордонна поїздка майже за три роки.

Лідер КНР Сі Цзіньпін планують поїздку в Південно-Східну Азію і зустріч з президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Китайські офіційні особи планують візит Сі Цзіньпіна в Південно-Східну Азію і його зустріч з американським президентом. Вона може відбутися в листопаді і стати першою особистою зустріччю з моменту інавгурації Байдена.

Офіційні особи, які брали участь у підготовці візиту, заявили, що китайський лідер, як очікується, спочатку підведе підсумки партійного з'їзду, а потім, ймовірно, візьме участь у саміті лідерів країн "Великої двадцятки" на індонезійському острові Балі 15-16 листопада.

Звідти Цзіньпін, як очікується, відправиться до столиці Таїланду Бангкоку, щоб взяти участь у саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Йде попередня підготовка можливої зустрічі Цзіньпіна з Байденом в кулуарах під час одного з двох самітів

Міністерство закордонних справ Китаю у відповідь на запитання The Wall Street Journal про потенційні візити Цзіньпіна повідомило тільки, що "Китай підтримує Індонезію і Таїланд як сторіни, що приймають дві конференції, і готовий працювати з усіма сторонами".

Офіційний представник Білого дому повідомив, що два лідери обговорили можливу особисту зустріч під час нещодавньої телефонної розмови і домовилися, що їхні команди зв'яжуться для з'ясування деталей. Чиновник відмовився повідомити подробиці про час або місце.

Зазначимо, востаннє китайський лідер залишав Китай в січні 2020 року під час державного візиту до М'янми. Це було кілька днів до того, як китайські органи охорони здоров'я публічно визнали серйозність спалаху COVID-19 в китайському місті Ухань. Цього року він ненадовго відвідав Гонконг, щоб відзначити 1 липня - річницю повернення території під суверенітет Китаю 25 років тому.

Нагадаємо, раніше спікер Палати представників США Ненсі Пелосі всупереч погрозами Китаю здійснила візит на Тайвань, ставши найбільш високопоставленим чиновником США, який відвідав острів за останні 25 років.

КНР у відповідь почала військові навчання біля берегів Тайваню. Влада Тайваню назвали їх імітацією нападу.

Китай також розірвав діалог з США у військовій і кліматичній сферах. А проти Пелосі та її найближчих родичів у Піднебесній ввели санкції.

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