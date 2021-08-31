Радбез ООН вимагає від талібів дозволити афганцям безперешкодно залишати країну.

Рада Безпеки ООН вимагає від радикального ісламістського руху "Талібан" дозволити афганцям безперешкодно залишати Афганістан.

Про це йдеться в резолюції, ухваленій Радбезом у понеділок, 30 серпня, передає DW.

Резолюцію, яку внесли Велика Британія, Франція, США та Ірландія, підтримали 13 членів РБ ООН, Росія та Китай утрималися.

У тексті згадується обіцянка "Талібану" стосовно можливості для афганців безперешкодно у будь-який час залишити Афганістан усіма можливими шляхами.

Рада Безпеки очікує, що "Талібан" дотримуватиметься своїх обіцянок та інших зобов'язань, у тому числі прав людини, особливо прав жінок, дітей та меншин. Також в резолюції згадується необхідність безперешкодного гуманітарного доступу.

Рада Безпеки також вимагає не перетворювати Афганістан на прихисток для терористів.

Резолюції Радбезу ООН є зобов'язальними з точки зору міжнародного права, зазначає DW.

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Автор: Олександр Топчій