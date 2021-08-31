Рада Безпеки ООН вимагає від радикального ісламістського руху "Талібан" дозволити афганцям безперешкодно залишати Афганістан.
Про це йдеться в резолюції, ухваленій Радбезом у понеділок, 30 серпня, передає DW.
Резолюцію, яку внесли Велика Британія, Франція, США та Ірландія, підтримали 13 членів РБ ООН, Росія та Китай утрималися.
У тексті згадується обіцянка "Талібану" стосовно можливості для афганців безперешкодно у будь-який час залишити Афганістан усіма можливими шляхами.
Рада Безпеки очікує, що "Талібан" дотримуватиметься своїх обіцянок та інших зобов'язань, у тому числі прав людини, особливо прав жінок, дітей та меншин. Також в резолюції згадується необхідність безперешкодного гуманітарного доступу.
Рада Безпеки також вимагає не перетворювати Афганістан на прихисток для терористів.
Резолюції Радбезу ООН є зобов'язальними з точки зору міжнародного права, зазначає DW.
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Талібан захопив владу в Афганістані
- 15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула.
- Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.
- Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади. Також 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. 18 серпня стало відомо, що Гані зі своєю сім'єю знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах.
- Угруповання Талібан 19 серпня проголосило нову державу на підконтрольній їй території – Ісламський Емірат Афганістан.
- Представники Талібану оголосили в країні загальну амністію і заявили, що мають намір підтримувати мирні відносини з усіма країнами. Вони також пообіцяли, що жінкам будуть надані права, але "в рамках ісламу". Проте прихід талібів до влади спровокував паніку і втечу людей з країни. Багато хто пам'ятає жорстоке правління Талібану в дев'яностих, коли в суспільстві діяв вкрай жорсткий режим шаріату.
- Україна вже трьома рейсами повертала українців з Афганістану. Зокрема, 23 серпня було евакуйовано 98 осіб: 41 українця та 57 афганців.. 28 серпня два літаки з евакуйованими людьми з Афганістану вже прибули в міжнародний аеропорт "Бориспіль". Всього вдалося вивезти близько 360 осіб, з них майже 80 українців.
- 19 серпня Міжнародний валютний фонд призупинив допомогу Афганістану. 25 серпня стало відомо, що Світовий банк припинив фінансування проектів у Афганістані.
- 30 серпня у Пентагоні заявили, що США завершили виведення свого військового контингенту, а також евакуацію американських громадян і біженців з Афганістану. На цьому тлі в повідомленні Управління цивільної авіації США відзначили, що аеропорт Кабула тепер ніким не контролюється, а над афганською столицею не здійснюється управління повітряним рухом.