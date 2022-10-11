Угорський прем'єр вважає, що переговори про завершення війни мають відбуватися між США і Росією, але не за участю Джо Байдена.

Відомий своєю проросійською позицією прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав до переговорів між США і Росією про припинення вогню в Україні.

Голова угорського уряду розраховує в цьому питанні на екс-президента США Дональда Трампа, передає Spiegel.

"Перемир'я має бути укладене не між Росією та Україною, а між Америкою та Росією. Той, хто думає, що ця війна завершиться російсько-українськими переговорами, не живе на цьому світі. Реальність влади інша", – сказав Орбан. Відео дня

За його словами, Україна може давати відсіч російським окупантам нібито лише тому, що отримує військову підтримку від США.

Орбан також дав зрозуміти, що не вважає чинного президента США Джо Байдена відповідним учасником переговорів з американського боку.

"Те, що я скажу, звучатиме брутально. Але надія на мир — це Дональд Трамп", — сказав Орбан.

Проросійська політика Угорщини

Чинний угорський уряд на чолі з Віктором Орбаном уже давно відомий своєю проросійською позицією.

Зокрема, він неодноразово ставив перепони для запровадження нових санкцій проти Росії, навіть після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

А у вересні Орбан закликав ЄС узагалі скасувати всі санкції проти РФ до кінця цього року. Він вважає, що нібито саме санкції, а не агресивні дії Кремля, є причиною економічних проблем, енергетичної кризи та інфляції в Європі. В кінці вересня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зустрівся у Нью-Йорку з російським колегою Сергієм Лавровим та заявив йому, що не підтримує нових санкцій Євросоюзу проти РФ. Щоправда, Будапешт, попри попередні заяви, вирішив все таки не блокувати продовження санкцій Євросоюзу проти Росії.

Раніше в червні Угорщина змусила відкласти ухвалення пакету санкцій ЄС, спрямованих проти російської нафти, і погодила його лише після того, як отримала винятки, які, як і раніше, дозволяли Будапешту отримувати доступ до трубопровідної нафти з РФ. Окрім цього, Угорщина хоче від ЄС гарантій, що російська ядерна енергетика не потрапить під санкції.

Протидія Угорщини енергетичним санкціям найімовірніше пов'язана з її повною залежністю від російських енергоносіїв. Наприклад, єдина угорська атомна електростанція "Пакш" працює лише на російському ядерному паливі. Більше того, вже в серпні 2022 року, попри криваву російську агресію в Європі, голова МЗС Угорщини Петро Сійярто заявив, що в найближчі тижні "Росатом" почне будівництво двох нових ядерних реакторів. Росія є також найбільшим постачальником нафти і природного газу до Угорщини.

Якщо з енергетикою зрозуміло, то навіщо Угорщина уже двічі блокувала запровадження санкцій проти російського патріарха Кирила, залишається незрозумілим.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк коментуючи поведінку Угорщини висловив думку, що вона - "троянський кінь", який прагне розвалу Євросоюзу за кошти європейських платників податків. "Орбан ненавидить Україну та мріє про "русский мир" у Європі. То чи варто ЄС фінансувати ці диверсії?" - додав Подоляк.

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