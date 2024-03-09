На його думку, тренувальні місії можливі виключно за межами України.

Велика Британія не повинна відправляти свої війська в Україну навіть для виконання тренувальних місій. Таку думку висловив міністр закордонних справ країни Девід Кемерон в інтерв’ю німецькій газеті Sueddeutsche Zeitung.

На його переконання, іноземна військова місія стане потенційною ціллю для російських атак, навіть якщо іноземці будуть лише тренувати українців.

"Ми повинні уникати створення очевидних цілей для Путіна", – зауважив очільник британського МЗС.

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На думку Кемерона, навіть тренувальні місії краще проводити за межами України.

"У Великій Британії ми підготували 60 тисяч українських солдатів", – наголосив він.

Перспектива появи західних військ в Україні

Як писав УНІАН, цього тижня президент Франції Еммануель Макрон підтвердив раніше сказані ним слова, що відправка західних військ в Україну не є чимось неможливим. На його переконання, це може статися зокрема у тому випадку, якщо виникне загроза захоплення росіянами Києва або Одеси.

Цю думку в загальних рисах поділяє і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, присутність західних військових в Україні "не є чимось немислимим".

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