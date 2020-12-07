Перші повідомлення про таємничу недугу надійшли в 2016 році з посольства США на Кубі.

Нове дослідження Національної академії наук США виявило, що причиною головного болю американських дипломатів на Кубі та в Китаї міг стати спрямований потік мікрохвильової енергії.

Хоча звіт не робить висновку про те, що використання такої енергії було навмисним, він зазначає, що її могли використати в зловмисних цілях, пише Голос Америки.

"Загалом виглядає так, що направлена пульсуюча енергія радіочастот, є найбільш імовірним механізмом, який пояснює розглянуті випадки, особливо в осіб з вираженими ранніми проявами", - йдеться у звіті.

Науковці стверджують, що серед ймовірних причин вони також розглянули вплив хімікатів, інфекційні захворювання та психологічні фактори, але дійшли до висновку, що це навряд чи могло викликати погіршення здоров’я американських дипломатів.

З 2016 року у щонайменше 24 співробітників уряду США та членів сімей дипломатів на Кубі виявили симптоми, схожі на струс мозку. Згодом подібні симптоми з’явились в американських дипломатів у Гуанчжоу, що в Китаї. Після повідомлень про проблеми із здоров’ям групу дипломатів евакуювали. Втім, медики не змогли з’ясувати причини таємничого захворювання.

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Довгий час причиною погіршення здоров’я вважали можливі акустичні атаки. Головний біль у дипломатів з’являвся після того, як вони чули дивний шум. За свідченнями, він був «подібним до звуків цикад чи комах, але дуже гучний, і можливо занадто "механічний".

Кубинська влада заперечує причетність свого уряду до погіршення здоров’я дипломатів США і cказала, що його викликала "масова істерія".

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Автор: УНІАН