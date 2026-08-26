На Сицилії продають будинки за 1 євро: але є підступний нюанс

Невелике сицилійське містечко Наро запустило програму продажу занедбаних будинків за символічні гроші.

Стати власником будинку на італійській Сицилії можна за символічну суму в €1. Але перш ніж пакувати валізи та вирушати до Італії, варто врахувати важливий нюанс: реальна вартість такого житла буде значно вищою.

Як пише Daily Mail, італійське містечко Наро в провінції Агрідженто відкрило прийом заявок на продаж будинків за €1. Придбати нерухомість можуть як місцеві жителі, так і іноземці. Проте настільки вигідна пропозиція має свої умови.

Будинок не стане вашим без додаткових витрат

Покупцям доведеться сплатити низку додаткових витрат, зокрема послуги нотаріуса, кадастрові податки та реєстраційні збори. Крім того, будинки зазвичай потребують масштабного ремонту, перш ніж у них можна буде жити.

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Усі ремонтні роботи мають відповідати місцевим будівельним, містобудівним та безпековим нормам.

За даними European Real Estate, для закріплення нерухомості за покупцем також потрібно внести заставу приблизно €5000. Вона є поворотною.

Новому власнику відводять три роки на завершення ремонтних робіт. Після придбання будинок можна використовувати по-різному: як основне житло, заміський або другий будинок, гостьовий будинок чи навіть комерційне приміщення.

Навіщо Італія продає будинки за €1

Програма покликана допомогти невеликим італійським містечкам боротися зі скороченням населення та водночас врятувати занедбані будівлі від подальшого руйнування.

Наро – невелике середньовічне містечко з багатою історією та характерною архітектурою. Туристичний портал Visit Sicily називає його "перлиною бароко". Населення Наро становить лише близько 6700 людей, тому прагнення місцевої влади залучити нових мешканців цілком зрозуміле.

Досвід покупця

Подібні програми вже діють у різних частинах Італії. Один британець уже скористався нагодою, щоб придбати будинок і пояснив, у скільки це насправді йому обійшлося.

За його словами, нерухомість потребувала "повного, абсолютно повного ремонту". Довелося повністю оновлювати електрику, водопровід, дах, ванну кімнату та кухню. Крім того, перед початком робіт чоловік вивіз із будинку п'ять фургонів сміття.

Водночас сам €1 справді забезпечує право власності на нерухомість, але додаткові витрати становлять близько £4000.

"З усіма будинками за €1 ви платите €1 за право власності", – розповідав він.

А далі починаються додаткові платежі. Агентству потрібно заплатити близько €500, а місцевому нотаріусу – приблизно €2800 за юридичний супровід і переоформлення документів від попереднього власника на нового. Крім того, енергетичний сертифікат коштує приблизно €200. Є ще одна проблема: у багатьох таких будинках навіть не підключене водопостачання.

Продаж нерухомості

Нагадаємо, у Німеччині на продаж виставили ціле невелике село за €390 тисяч. Йдеться за цілий комплекс площею 24 тисячі квадратних метрів у Тюрингії, де розташовані 15 будівель, кожна з яких має площу близько 100 квадратних метрів.

Серед можливих варіантів використання території називають оздоровчо-терапевтичне село, центр йоги та практик усвідомленості, а також сауну й велнес-комплекс.

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