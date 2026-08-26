Ціни на нафту падають на тлі переговорів про відкриття Ормузької протоки

Запаси сирої нафти у США зросли.

Ціни на нафту в середу, 26 серпня, впали більш ніж на 2 долари за барель на тлі переговорів між Іраном та Оманом про відкриття Ормузької протоки, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 2,3 долара, або 2,6% – до 86,28 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилися на 2,08 долара, або 2,53% – до 80,29 долара. Це найнижчі показники з середини серпня. Напередодні нафта також здешевшала – більш, ніж на 3%.

Іран заявив, що відновив переговори з Оманом щодо руху суден Ормузькою протокою. Ісламська республіка стикається з посиленим економічним тиском з боку президента США Дональда Трампа. Іран спільно з Оманом повідомили 25 серпня, що обговорювали тимчасовий навігаційний коридор через протоку та домовилися розмінувати її.

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Поки перемовини тривають, рух суден через Ормуз залишається неактивним. За даними Kpler, 25 серпня водним шляхом пройшли лише п'ять товарних суден, що менше за 10-денний середній показник у 15 суден і значно нижче довоєнного рівня.

Переговори щодо остаточного завершення війни також тривають. Пакистан та Іран досягли "значного прогресу" на шляху до миру, заявив міністр внутрішніх справ Пакистану після візиту до Тегерана.

24 серпня Вашингтон розширив санкції, спрямовані на урізання доходів від іранської нафти. В подальшому США погрожують покарати країни, які продовжують вести бізнес із Тегераном.

Водночас США починають повертати персонал до деяких представництв на Близькому Сході. Американські запаси сирої нафти зросли приблизно на 4,2 мільйона барелів за минулий тиждень.

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Тиждень тому ціни на нафту зросли до найвищого рівня з початку серпня через затягування перемовин. Так, фʼючерси на нафту Brent з постачанням у жовтні зросли до 94,06 доларів за барель, а нафти WTI – до 86,8 доларів.

Тим часом, вже на цьому тижні в Ірані розпочалися перебої з бензином. Блокада з боку США спричинила дефіцит пального та посилила занепокоєння серед автомобілістів. Ажіотаж виник після того, як адміністрація Дональда Трампа оголосила про нову кампанію економічної війни проти Тегерана.

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