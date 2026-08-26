На посаду посла України в США вже є декілька кандидатів: ЗМІ назвали прізвища

Кандидати є серед військових, дипломатів і політиків.

На посаду посла України в Сполучених Штатах Америки розглядаються декілька кандидатур, серед них є як військові, так і дипломати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Зокрема, одним із кандидатів є заступник голови Офісу президента Павло Паліса. Один із співрозмовників зазначив, що аргументом за призначення Паліси є те, що президент США Дональд Трамп називав його своїм "улюбленим солдатом" в Україні.

Водночас, джерела розповіли, що на цю посаду розглядається і колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Крім того, кандидати є і серед інших військових, дипломатів і політиків.

"В будь-якому разі, якщо у Вашингтон все ж поїде хтось із чинних посадовців, наприклад, з Банкової, це змусить дещо перелаштувати всю структуру дипломатичного треку, і на цей фактор також зважають", - зауважив поінформований співрозмовник видання.

Посол України в США – що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США своїм указом від 3 липня.

Стефанішина заявила, що подала у відставку за власним бажанням та наголосила, що основні пункти плану, з яким вона приїхала до США, були виконані.

Вона перебувала на посаді з 27 серпня 2025 року.

5 липня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили їй підозру у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

6 липня Вищий антикорупційний суд обрав їй запобіжний захід – шість мільйонів гривень застави.

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