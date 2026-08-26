Південна Корея піднімала винищувачі через російські літаки

Військові розгорнули винищувачі ВПС для підготовки до будь-яких можливих непередбачених ситуацій.

Кілька російських військових літаків ненадовго увійшли в зону ідентифікації повітряної оборони Південної Кореї, що спонукало корейських військових відправити винищувачі у відповідь. Про це повідомив Об'єднаний штаб збройних сил країни (JCS), пише Yonhap News.

В штабі зазначили, що російські військові літаки у вівторок, 25 серпня, увійшли до зони протиповітряної оборони країни поблизу східних островів, а потім залишили зону протиповітряної оборони.

"Південнокорейські військові виявили російські військові літаки до того, як вони увійшли в зону протиповітряної оборони, і розгорнули винищувачі ВПС для підготовки до будь-яких можливих непередбачених ситуацій", – йдеться у заяві JCS.

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Там також поінформували, що літаки не порушили повітряного простору Південної Кореї та пояснили, що зона протиповітряної оборони не є територіальним повітряним простором, але розмежована для того, щоб іноземні літаки могли ідентифікувати себе, щоб запобігти випадковим зіткненням.

В агентстві нагадали, що наприкінці червня був подібний інцидент. Тоді майже 10 китайських та російських військових літаків ненадовго увійшли та залишили Кадізський провінційний аеропорт над східними та південними водами країни.

Південна Корея – останні новини

Як повідомляв УНІАН, США скасували спільні навчання з військами Південної Кореї з висадки десанту, які були заплановані на наступний місяць. Офіційною причиною назвали обмеження ресурсів через війну в Ірані.

Це рішення посилило сумніви щодо того, чи здатні США виконувати свої зобов'язання на Корейському півострові.

Варто зазначити, що ці навчання одні з найбільших, які регулярно проводять США та Південна Корея протягом останніх десятиліть. У них традиційно беруть участь понад 10 тисяч морпіхів, які проводять операцію зі штурму піщаного пляжу на південно-східному узбережжі Південної Кореї.

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