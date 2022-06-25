До неї також увійшли Японія, Австралія і Нова Зеландія.

Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Японія, Австралія та Нова Зеландія уклали новий союз. Вони організували групу "Блакитного" Тихоокеанського партнерства.

Про це стало відомо з офіційної публікації на сайті Білого дому.

У спільній заяві згаданих країн сказано, що регіон, який включає Тихоокеанські острови, становить близько п'ятої частини земної поверхні. Зараз він відображає багато глобальних світових проблем, наприклад, зміни клімату, пандемію COVID-19 і тиск автократичних режимів на міжнародний порядок. Тому члени Форуму тихоокеанських островів, який виступає головною рушійною силою регіональної взаємодії, організувалися для вирішення актуальних завдань.

Протягом 23 і 24 червня у Вашингтоні проходили консультації офіційних осіб США, Британії, Японії, Австралії та Нової Зеландії з тихоокеанськими дипломатичними місіями та іншими партнерами. Ці зустрічі привели в дію "неформальний механізм для більш ефективної та дієвої підтримки пріоритетів Тихоокеанського регіону". В результаті було організовано "Блакитне" Тихоокеанське партнерство.

Цілі новоствореної групи

Нарощування існуючих зусиль з підтримки пріоритетів Тихоокеанського регіону відповідно до підготовлюваної стратегії Форуму тихоокеанських островів до 2050 року для блакитного Тихоокеанського континенту. Учасники Партнерства складуть карту існуючих і спланують майбутні проекти, прагнучи правильно спрямувати ресурси, усунути дублювання і ліквідувати прогалини.

Зміцнення Тихоокеанського регіоналізму. Група встановить зв'язки з урядами країн Тихоокеанського регіону і Форумом тихоокеанських островів, сприяючи більш тісній і регулярній взаємодії зі своїми урядами.

Розширення можливостей для співпраці між Тихоокеанським регіоном і світом. Країни Партнерства будуть заохочувати і сприяти більш активній взаємодії з Тихоокеанським регіоном будь-яких інших партнерів, які поділяють цінності Тихоокеанського регіону і прагнуть конструктивно і прозоро працювати на благо жителів регіону.

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