У Трампа знову звинуватили Зеленського у зриві переговорів.

Підписання економічної угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки неможливе без погодження мирної угоди.

Про це в інтерв'ю CBS News заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, відповідаючи на питання, чи доручив йому президент Дональд Трамп відмовитися від угоди про корисні копалини після конфлікту із українським лідером Володимиром Зеленським:

"Неможливо мати економічну угоду без мирної угоди. Обов'язковою умовою для економічної угоди є бажання українського керівництва укласти мирну угоду".

Коли журналістка запитала, чи не мала ця угода стати лише кроком до переговірного процесу щодо припинення війни, Бессент сказав, що так і мало бути, однак Зеленський "порушив послідовність" та "спробував переукласти угоду на очах у всього світу" ще до приватного обіду.

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За словами американського міністра, мова йде не про угоду про корисні копалини, а про "загальноекономічну угоду". "І я думаю, ми повинні побачити, чи хоче президент Зеленський продовжувати. Який сенс в економічній угоді, яка стане спірною, якщо він хоче, щоб бойові дії продовжувалися. Президент Трамп хоче мирної угоди", - додав він.

На питання, в чому президент Зеленський не правий, якщо не погодиться на припинення вогню чи економічні угоди без гарантій безпеки, коли Вашингтон обрав орієнтиром для мирної угоди небезпечні для України "стамбульські домовленості", Бессент не відповів:

"Я думаю, що план полягає в тому, щоб Європейський союз забезпечив цю безпеку, не НАТО, а Євросоюз. І знову ж таки, п'ятнична трагедія. Я не знаю, про що думав президент Зеленський. У понеділок у нас був президент Франції, чудова зустріч. Потім у нас був прем'єр-міністр Кір Стармер. Фантастична зустріч. Вони всі були на борту мирної угоди. Все, що потрібно було зробити президенту Зеленському, - це прийти і підписати цю економічну угоду".

Скандал у Білому домі

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого у Вашингтоні сталася публічна суперечка між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Це призвело до дострокового завершення зустрічі та скасування запланованого підписання угоди про корисні копалини.

Під час переговорів Трамп висловив сумніви щодо здатності України досягти перемоги у війні та закликав до припинення бойових дій. Зеленський відповів, звинувативши Росію в невиконанні попередніх домовленостей, що викликало роздратування Трампа.

Європейські лідери, за винятком прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, висловили підтримку Україні після інциденту.

Радник Трампа з національної безпеки Майкл Волтц заявив, що Зеленський "зробив велику помилку", почавши суперечку, і наголосив на необхідності більшої вдячності з боку України за надану допомогу.

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