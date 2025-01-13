Людина, уповноважена говорити від імені президента РФ, зізналася, що вона нічого не знає про одну з головних новин останніх днів.

У Кремлі відмовилися коментувати пропозицію президента України Володимира Зеленського про обмін полонених північнокорейців на українських захисників. Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

Під час традиційного брифінгу в Кремлі офіційний спікер президента РФ Дмитро Пєсков відмовився відповідати на відповідне запитання журналістів.

"Ми ніяк його не можемо прокоментувати. Ми не знаємо, що там відповідає дійсності, хто кому що пропонував", - сказав він.

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Полонені північнокорейці: що потрібно знати

Як писав УНІАН, 11 січня Зеленський повідомив, що українським захисникам уперше вдалося взяти в полон і доставити живими в тил північнокорейських солдатів. Обидва потрапили до рук українців уже пораненими незалежно один від одного.

До цього інші корейці вже потрапляли в український полон у грудні. Але тоді вони не вижили через важкі поранення.

Пізніше Зеленський висловив упевненість, що полонених північнокорейців неминуче ставатиме більше. Він також публічно озвучив пропозицію північнокорейському диктатору Кіму Чен Ину про обмін полонених корейців на українських бійців, які потрапили в руки окупантів.

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