У першому кварталі через високі ціни Євросоюз доплатив за імпорт газу 62 млрд євро в порівнянні з попереднім роком.

Європа може боротися з енергетичним шантажем Росії, обмеживши ціни на газ, оскільки зараз РФ використовує Європейські ринкові інститути проти самих європейців.

Про це написав прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у своїй колонці для видання Bloomberg.

За його словами, Росія використовує енергетичний колапс Європи як свою зброю, мета якої – дестабілізація європейського суспільства.

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На його думку, Європа може боротися з Путіним обмеженням цін на газ. Міцотакіс додав, що 15 держав-членів чітко висловили свою підтримку цьому кроку.

"Росія не виконує контракти й свідомо обмежує поставки. Коли один гравець може рухати цінами, немає сенсу дозволяти ринкам функціонувати. Уряди мають структурувати та контролювати їх. Зіткнувшись з явним маніпулюванням ринком, державне втручання є не просто виправданим, але і необхідним", – зазначив Міцотакіс.

У першому кварталі 2022 року, за офіційними оцінками, через високі ціни, Євросоюз доплатив за імпорт газу 62 млрд євро в порівнянні з попереднім роком.

"Ми забезпечили поставки, але знехтували витратами. Європа платить за газ у два-три рази більше, ніж азійські країни", – сказав глава уряду Греції.

Він додав, що європейські країни не можуть дозволити собі сидіти склавши руки та дивитися, як Росія використовує Європейські ринкові інститути проти самих європейців.

"Обмеження цін на природний газ є неминучим кроком у цьому процесі", - додав глава уряду Греції.

Ситуація з газом:

22 червня глава Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що взимку Росія може повністю перекрити поставки газу.

За даними Єврокомісії, поставки російського газу в ЄС з січня по серпень цього року скоротилися на 37%.

31 Серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Своєю чергою Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

14 вересня 2022 року ЄС відповів на газовий шантаж Путіна.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північному потоці". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня стало відомо про те, що "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

1 жовтня 2022 року "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову.

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