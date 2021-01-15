Росія оголосила про вихід з Договору про відкрите небо (ДВН).
Про це йдеться у повідомленні російського МЗС.
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Москва стверджує, що своїм виходом з ДВН Сполучені Штати «суттєво порушили баланс інтересів держав-учасниць, досягнутий під час підписання Договору» й «підірвали роль ДВН як інструменту укріплення довіри й безпеки».
Також у Росії заявили, що Вашингтон не підтримав їхні пропозиції з підтримки життєдіяльності Договору.
«У зв’язку з відсутністю прогресу у справі усунення перепон для продовження функціонування Договору у нових умовах МЗС Росії уповноважене заявити про початок внутрішньодержавних процедур з виходу Російської Федерації з ДВН. Після їхнього завершення відповідне повідомлення скерують Депозитаріям», – йдеться у заяві Москви.
Вихід США з Договору про відкрите небо
- 22 травня стало відомо, що США вирішили вийти з Договору про відкрите небо, звинувативши Росію в порушенні положень документа.
- 22 листопада Помпео повідомив про набрання чинності рішення про вихід США з Договору про відкрите небо.
- Договір про відкрите небо - міжнародна угода, підписана 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками держав-членів ОБСЄ, в тому числі України.
- Угода передбачає єдиний режим контролю за військовою діяльністю та озброєнням. Вона встановлює режим відкритого неба для забезпечення можливості учасникам угоди здійснювати обльоти територій один одного.
- Україна ратифікувала договір у 2000 році. Угода набула чинності 2002 року.
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