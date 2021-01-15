Договір про відкрите небо - міжнародна угода, підписана 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками держав-членів ОБСЄ, в тому числі України.

Росія оголосила про вихід з Договору про відкрите небо (ДВН).

Про це йдеться у повідомленні російського МЗС.

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Москва стверджує, що своїм виходом з ДВН Сполучені Штати «суттєво порушили баланс інтересів держав-учасниць, досягнутий під час підписання Договору» й «підірвали роль ДВН як інструменту укріплення довіри й безпеки».

Також у Росії заявили, що Вашингтон не підтримав їхні пропозиції з підтримки життєдіяльності Договору.

«У зв’язку з відсутністю прогресу у справі усунення перепон для продовження функціонування Договору у нових умовах МЗС Росії уповноважене заявити про початок внутрішньодержавних процедур з виходу Російської Федерації з ДВН. Після їхнього завершення відповідне повідомлення скерують Депозитаріям», – йдеться у заяві Москви.

Вихід США з Договору про відкрите небо

22 травня стало відомо, що США вирішили вийти з Договору про відкрите небо, звинувативши Росію в порушенні положень документа.

22 листопада Помпео повідомив про набрання чинності рішення про вихід США з Договору про відкрите небо.

Договір про відкрите небо - міжнародна угода, підписана 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками держав-членів ОБСЄ, в тому числі України.

Угода передбачає єдиний режим контролю за військовою діяльністю та озброєнням. Вона встановлює режим відкритого неба для забезпечення можливості учасникам угоди здійснювати обльоти територій один одного.

Україна ратифікувала договір у 2000 році. Угода набула чинності 2002 року.

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Автор: УНІАН