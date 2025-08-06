New York Times зазначала, що під час телефонної з лідерами ЄС розмови глава США розповів про плани зустрітися з Путіним і Зеленським.

Російський президент Володимир Путін нібито повідомив спецпредставнику США Стіву Віткоффу, що хоче в якийсь момент зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє Fox News.

Як передає телеканал, після того, як Віткофф передав це повідомлення, президент США заявив, що відкритий для зустрічі наступного тижня, якщо це може призвести до припинення війни в Україні.

У Білому домі підтвердили інформацію про те, що Росія запросила зустріч із Трампом.

Відео дня

"Президент задоволений значним прогресом, досягнутим на сьогоднішній зустрічі спецпредставника США Стіва Віткоффа і Путіна в Москві. Росіяни висловили бажання зустрітися з президентом Трампом, і він відкритий до зустрічі як з Путіним, так і з Зеленським. Президент Трамп хоче, щоб ця жорстока війна завершилася", - сказала прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Можливість зустрічі Трампа і Путіна

Раніше The New York Times писало, що Трамп планує провести особисту зустріч із Путіним уже наступного тижня, а потім ініціювати тристоронні переговори за участю президента України Володимира Зеленського. За даними видання, Трамп озвучив свої наміри в телефонній розмові з європейськими лідерами, яка відбулася в середу, 6 серпня. Одне з джерел уточнило, що переговори планується провести у вузькому складі - за участю тільки трьох глав держав, без посередництва представників Євросоюзу.

У середу в Москві відбулася чергова зустріч спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа з Путіним. Кремль і Трамп позитивно оцінили її підсумки, не розкриваючи подробиць.

Зеленський повідомляв, що в середу провів телефонну розмову з Трампом, у якій брали участь європейські лідери.

Вас також можуть зацікавити новини: