У Келлога є план щодо припинення війни, але переговори контролюватиме Трамп.

Президент США Дональд Трамп доручив спецпредставнику по Україні генерал-лейтенанту Кіту Келлогу закінчити війну України з Росією за сто днів, проте майже ніхто не думає, що він зможе це зробити - особливо росіяни. Як пише The Wall Street Journal, роль Келлога в ролі спеціального посланника в Україні - це скоріше "початковий гамбіт" у мирних переговорах, які Трамп має намір контролювати сам.

Як представник Трампа по Україні Келлог консультуватиме його з питань переговорів, але не очевидно, що Трампу потрібні поради, пише видання. Джон Болтон, колишній радник Білого дому з національної безпеки, заявив, що одного разу чув, як Трамп сказав, що йому подобається Келлог, тому що він "ніколи не висловлює своєї думки, якщо я її не питаю".

Водночас, за словами колишніх колег, військовий досвід Келлога може бути важливим для Трампа, коли він зважуватиме наслідки продовження або відмови від допомоги Україні. Однак Келлог ніколи не працював дипломатом, і, "якщо його досвід роботи в Білому домі про щось свідчить, він не братиме участі в реальних переговорах із Росією", зазначають вони.

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"Трамп насолоджується його товариством і вважає його затято відданим хлопцем, але він ніколи не чинив якогось значущого впливу на політику... Він, звісно, не запропонує нічого, що відхилялося б від того, на чому зупинився Трамп", - сказав один із колишніх співробітників Ради національної безпеки.

При цьому Болтон побоюється, що на майбутніх переговорах Трамп може змусити Київ піти на руйнівні поступки Москві, "тому що, як мені здається, Путін знає, як грати з Трампом", а Келлог навряд чи стане захистом від впливу Путіна.

"Він просто робитиме те, що накаже йому Трамп. Він може протестувати, але Трамп вибрав Келлога не за його незалежне судження", - сказав Болтон.

Колишні колеги Келлога кажуть, що його призначили посланником з питань України на підставі запропонованого ним мирного плану, який радив відкласти прийняття України в НАТО і зняти з Росії деякі санкції в обмін на підписання мирної угоди.

Водночас російські ЗМІ та чиновники Кремля критично сприйняли як Келлога, так і його мирний план.

Сет Джонс, політолог і експерт з питань оборони з Центру стратегічних і міжнародних досліджень, назвав Келлога серйозним мислителем, чия присутність в орбіті Трампа має надати вагомості рішенням Білого дому щодо України. Однак, за його словами, особисті нападки Кремля на Келлога і його план не обіцяють нічого хорошого для будь-якої угоди.

"Переговори ще навіть не почалися, а вони вже переслідують головного американця, який бере участь у цьому", - сказав він. "Це не сприяє переговорам або навіть припиненню вогню".

Трамп і війна в Україні

Раніше Дональд Трамп заявив, що, найімовірніше, введе санкції проти Росії, якщо Путін не сяде за стіл переговорів щодо України. За словами Трампа, він планує зустрітися з Путіним і підготовка до зустрічі вже триває.

Він також заявляв, що намагатиметься завершити війну в Україні "якомога швидше".

Водночас колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що Путін не погодиться на вимогу Трампа припинити війну. Після чого, за його словами, команда Трампа зрозуміє, що вони мають продемонструвати силу.

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