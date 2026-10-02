Чому соратник Путіна оплатив вечірку Трампа-молодшого: The Telegraph встановив нові деталі

Як саме Трамп-молодший потрапив у коло спілкування Кремльова, достеменно невідомо.

Російський бізнесмен Умар Кремльов витратив щонайменше 170 000 доларів у приватний острів та феєрверк-шоу, щоб відсвяткувати весілля сина президента США Дональда Трампа-молодшого з Беттіною Андерсон, повідомляє The Telegraph.

За даними видання, справжнє прізвище росіянина - Умар Лутфуллоєв. У віці 28 років, маючи за плечима судимості за вимагання та побиття, а також втративши надію на кар’єру боксера через порушення дисципліни, Лутфуллоєв хотів почати нове життя та піднятися по соціальних сходах у російському суспільстві.

Видання зауважило, що не було кращого прізвища, ніж Кремльов – "людина Кремля". Як і у випадку з Дональдом Трампом-молодшим, це ім’я неминуче приносило славу, багатство та суперечки.

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Видання констатує, що долі цих двох чоловіків назавжди переплелися після того, як з’ясувалося, що Кремльов вклав щонайменше 170 000 доларів у приватний острів та феєрверк-шоу з нагоди весілля пана Трампа-молодшого з Беттіною Андерсон.

Провідний представник Демократичної партії у комітеті з нагляду Палати представників США Роберт Гарсія вимагає відповіді, що він отривав натомість.

"Дружба не потребує політичних мотивів. Щедрість не завжди супроводжується прихованими намірами. А іноді весільний подарунок – це просто весільний подарунок", - заявили Трамп-молодший з дружиною.

Втім, Дональд Трамп-молодший запропонував Кремльову повернути гроші.

Видання з'ясувало, що ці стосунки набагато глибші, і що Кремльов, якому зараз 43 роки, мабуть, має чітку мету.

Як розпочалася кар'єра Кремльова

Вказується, що саме в цьому різношерстому підпільному світі Кремльов почав налагоджувати зв’язки, які допомогли йому перетворитися з боксера на впливову фігуру.

За даними видання, найважливішим його зв’язком був генерал-майор Федеральної служби охорони РФ Олексій Рубежний. До 2016 року Рубежний очолював Службу охорони президента, а Кремльов отримав доступ до Путіна.

З цього моменту його кар’єра пішла вгору. Він стрімко піднявся кар’єрними сходами й у 2017 році очолив Російську федерацію боксу.

"Але Кремльов прагнув більшого", - зазначається в публікації.

Міжнародна асоціація аматорського боксу (АIBA) перебувала у скрутному становищі, страждаючи від звинувачень у корупції, що призвели до її тимчасового відсторонення від Олімпійських ігор як органу, що курував бокс у 2019 році.

Кремльов пообіцяв провести радикальні реформи та врегулювати борг, який, за повідомленнями, становив 16 млн доларів. Його метою було повернути організації контроль над олімпійським боксом.

В статті зазначається, що в 2020 році Кремльов переміг на виборах. Те, що він майже не володів англійською мовою, не мало значення. Він розпочав свою діяльність на знайомій території, змінивши назву організації на Міжнародну боксерську асоціацію (IBA).

Примітно, що незабаром було укладено партнерство між IBA та російським державним енергетичним гігантом "Газпром". Борги були списані, а призові суми збільшилися.

Кремльов залишається вірним Путіну

Видання зауважило, що накопичивши особистий статок у розмірі аж 300 млн фунтів стерлінгів і паралельно займаючись іншими справами, зокрема обіймаючи посаду президента Міжнародної федерації нард, Кремльов чітко усвідомлював, кому він відданий.

"Завдяки одній людині сьогодні справді є безліч можливостей заробляти гроші й прагнути більшого. Ця людина, звичайно ж, – наш президент Володимир Володимирович Путін", – сказав він у відеоінтерв’ю 2024 року, яке виявило видання.

Кілька місяців потому проти нього були введені санкції з боку України. При цьому, він не перебуває під санкціями з боку Великої Британії, США чи ЄС.

Видання поділилося, що в квітні Путін нагородив Кремльова Орденом Дружби, а за кілька днів до весілля Трампа-молодшого він супроводжував очільника Кремля під час візиту до Китаю, хоча й наголошував, що перебував там не в офіційній якості.

Як саме Трамп-молодший потрапив у коло спілкування Кремльова, достеменно невідомо.

Прес-секретар сина президента США заявив, що ці двоє, які обоє є завзятими мисливцями, познайомилися через спільного друга і "знайшли спільну мову завдяки своїй любові до боксу та активного відпочинку на природі".

В статті зазначається, що Трамп-молодший з раннього віку був пов’язаний зі світом боксу завдяки роботі свого батька як боксерського промоутера. У віці 10 років він спостерігав за тим, як Майк Тайсон за 91 секунду розгромив Майкла Спінкса в готелі "Трамп Плаза" в Атлантік-Сіті.

Ім’я цього спільного друга не називається, але обидва чоловіки мають тісні стосунки з турецьким бізнесменом на ім’я Каан Каракая. За повідомленнями, він був присутній під час скандальної поїздки до Монголії у 2019 році задля полювання, під час якої пан Трамп-молодший застрелив овечку, що належить до виду аргалі, який перебуває під загрозою зникнення.

Видання вказало, що у вересні минулого року на заході IBA в Стамбулі, на якому був присутній чемпіон у восьми вагових категоріях Менні Пак’яо, Кремльов оголосив про призначення Каракая представником організації в Туреччині.

"Каан завжди був мостом між світами, другом, який об’єднує людей", – заявив він.

Дружба з Трампом-молодшим

Трамп-молодший також був присутній на цьому заході IBA і сидів поруч із Кремльовим на сцені.

Схоже, на той момент обидва чоловіки перебували у дружніх стосунках, незважаючи на те, що росіянин не дуже добре володів англійською. На фотографіях видно, як обидва чоловіки слухають у навушниках, очевидно, перекладача, поки інший говорить.

Кремльов у своїй пафосній промові заявив, що "пишається тим, що стоїть тут зі своїм другом", і пообіцяв, що він та Трамп-молодший "захищатимуть прозорість боксу та відкриватимуть двері для наступного покоління".

"Я пишаюся тим, що можу називати Умара не лише лідером, а й другом", - сказав Трамп-молодший.

Видання наголосило, що в прес-релізі IBA гучно проголошувалося: "Умар Кремльов і Дональд Трамп-молодший об’єднують сили".

В статті припускається, що Кремльова надихнули дві інші події, що відбулися цього літа: Чемпіонат світу з футболу під керівництвом Джанні Інфантіно – найприбутковіший турнір в історії та турнір UFC Freedom 250 під керівництвом Дани Уайта, який відбувся на Південній галявині Білого дому.

"Кремльов побачив, як Дана та Інфантіно домоглися того, чого хотіли. Він хоче отримати свою частку", – зазначив один із інсайдерів зі світу спорту.

Видання зауважило, що хоча обидва чоловіки зіткнулися з лавиною критики, але отримали публічну підтримку від президента США. Вони й досі надійно утримують свої посади.

"Завоювати прихильність Дона-молодшого – це гарний початок", – додав інсайдер.

Скандал з весіллям Трампа-молодшого

Раніше УНІАН повідомляв, що демократи в Палаті представників, які паралельно вивчають питання збагачення родини президента США під час його перебування при владі, направили Трампу-молодшому листа. У ньому вони назвали ситуацію потенційно дуже серйозною через його зв'язки з Умаром Кремльовим. Конгресмен Роберт Гарсія заявив, що дорогі та малопублічні подарунки сину чинного президента від людини з оточення Путіна створюють "серйозні питання щодо національної безпеки та корупції у державному управлінні". Гарсія наполягає на проведенні ретельної перевірки зв'язків Трампа-молодшого з Кремлем.

Також ми писали, що сенатор-республіканець від штату Юта звернувся до Судового комітету Сенату з проханням виписати повістку Дональду Трампу-молодшому після того, як з’явилися повідомлення про його дружбу з Кремльовим. Politico зазначило, що звернення сенатора Джона Кертіса, яке з’явилося після публікації ProPublica, свідчить про значний розрив у стосунках між президентом Дональдом Трампом та членом його власної партії. Окрім розслідування щодо Трампа-молодшого, Кертіс звернувся до Судового комітету Сенату з проханням виписати повістку синові колишнього президента Джо Байдена – Гантеру Байдену, який протягом багатьох років опинявся в центрі численних скандалів, пов’язаних із конфліктом інтересів.

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