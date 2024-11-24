Дональд Трамп-молодший допомагає батькові сформувати "найсуперечливіший кабінет міністрів сучасності".

Дональд Трамп-молодший став найвпливовішим членом сім’ї обраного президента США Дональда Трампа в перехідний період. Він впливає на формування "найбільш суперечливого кабінету міністрів у сучасній історії США". Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

За їхніми словами, син обраного глави Білого дому консультує батька, хоча раніше попередив, що навряд чи братиме участь у подібних дискусіях.

"Дональд Трамп-молодший стежить за тим, щоб кандидати (на керівні посади в Білому домі - УНІАН) були лояльні до його батька. Він також зазвичай шукає претендентів, які дотримуються "антисистемного світогляду, включаючи протекціоністську економічну політику", а також тих, хто виступає за скорочення військових інтервенцій та іноземної допомоги", - пише видання.

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Останні заяви Дональда Трампа-молодшого

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп-молодший заявив, що Україна втратить допомогу США. Ймовірно, він мав на увазі дату, коли виборці офіційно затвердять перемогу республіканця на виборах.

Нещодавно ж син обраного президента США виступив із гнівною заявою з приводу дозволу Україні бити по Росії з ATACMS. За його словами, це може призвести до Третьої світової війни.

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