Президент США ескалює протистояння на Близькому Сході на тлі спроб замирити Росію.

Усі нові атаки хуситів в Червоному морі та Аденській затоці відтепер будуть розглядатися США як атаки, здійснені Іраном. Про це заявив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

"Нехай ніхто не вводить себе в оману! Сотні атак, які здійснюють хусити … усі вони виходять від Ірану і створені ним. (...) Іран грає роль "невинної жертви" терористів-ізгоїв, над якими, нібито, втратив контроль. Але він не втратив контроль. Вони керують кожним кроком, забезпечують хуситів зброєю, фінансами, високотехнологічним військовим обладнанням і навіть так званою "розвідкою", – написав Трамп.

Він попередив, що будь-яка нова атака з боку хуситів буде зустрінута "великою силою". При цьому Трамп запевнив, що відповідь США може не обмежитися тільки ударами по самих хуситах.

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"Кожен постріл хуситів відтепер розглядатиметься як постріл, зроблений під керівництвом і за підтримки Ірану. Іран буде відповідати за це та понесе наслідки, і ці наслідки будуть тяжкими!" – пригрозив президент США.

Ненависть Трампа до Ірану

Як писав УНІАН, за час своєї першої каденції Дональд Трамп розірвав так звану Ядерну угоду з Іраном та поновив санкції проти нього. Під завісу свого першого президентства Трамп також віддав наказ про ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані, що спричинило люту реакцію Ірану. Згодом Іран видав ордер на арешт Трампа і начебто навіть намагався його ліквідувати.

Після повернення Трампа до влади у 2025 році першою країною, проти якої він запровадив нові санкції став саме Іран.

Після того, як Іран відмовився вести з Трампом переговори про нову Ядерну угоду, Трамп розпочав нову кампанію повітряних ударів по хуситах – військово-політичному руху, який незаконно контролює більшу частину Ємену та є союзником Ірану.

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