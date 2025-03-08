За словами лідера країни, такі переговори не вирішать проблеми.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що його країна не буде вести переговорів зі США щодо ядерної угоди. Про це він сказав після того, як президент США Дональд Трамп надіслав листа вищому керівництву Ірану із закликом до перемовин щодо ядерної угоди, пише Reuters.

Відомо, що Трамп в інтерв'ю Fox Business наголосив, що "є два способи впоратися з Іраном: військовий, або ви укладаєте угоду", щоб запобігти набуттю Тегераном ядерної зброї.

Водночас Хаменеї під час зустрічі з високопоставленими іранськими чиновниками повідомив, що метою Вашингтона є "нав'язання своїх власних очікувань".

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"Наполягання деяких задиристих урядів на переговорах не має на меті вирішити проблеми... Переговори для них - це шлях до висунення нових вимог, мова йде не тільки про ядерну програму Ірану ... Іран, безумовно, не прийме їхні очікування", - підкреслив лідер країни.

У Reuters нагадали, що Трамп вчергове відновив кампанію "максимального тиску", яка застосовувалася під час його першого президентського терміну, аби ізолювати Іран від світової економіки та звести його експорт нафти до нуля.

Своєю чергою генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що час для дипломатії накласти нові санкції на діяльність Ірану закінчується, адже Тегеран продовжує збагачувати уран до рівня, який близький до збройового.

Водночас у Тегерані запевняють, що ядерна діяльність країни має лише мирні цілі.

За словами Хаменеї, "немає іншого способу протистояти примусу і залякуванню".

"Вони висувають нові вимоги, які, безумовно, не будуть прийняті Іраном, такі як наші оборонні можливості, дальність польоту ракет і міжнародний вплив", - зауважив політик.

Іран і США - останні новини

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що російський диктатор Володимир Путін погодився стати посередником на ядерних переговорах між США та Іраном. Зокрема прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков наголосив, що Москва готова зробити все, що в її силах, аби США та Іран вирішили це питання шляхом переговорів.

Також аятолла Алі Хаменеї висміяв ініціативу Трампа щодо ядерної угоди. За його словами, досвід посередництва в укладенні початкової ядерної угоди 2015 року призвів до посилення санкцій після вступу Трампа на посаду.

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