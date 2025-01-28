Нове керівництво виявило в агентстві низку дій, які були спрямовані на те, щоб обійти укази Трампа.

Адміністрація Трампа відправила у відпустку десятки високопоставлених кар'єрних чиновників в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID), після того як Вашингтон запровадив масштабне заморожування американської допомоги в усьому світі. Нагадаємо, через програму USAID фінансується, зокрема, закупівля зброї для України.

Як пише Reuters, у внутрішній службовій записці, розісланій співробітникам USAID у понеділок увечері, ідеться, що нове керівництво виявило в агентстві низку дій, які "були спрямовані на те, щоб обійти виконавчі укази президента та мандат американського народу".

"Унаслідок цього ми відправили низку співробітників USAID в адміністративну відпустку зі збереженням повної зарплати і пільг до подальшого повідомлення, поки ми не завершимо аналіз цих дій", - ідеться у службовій записці, з якою ознайомилося агентство Reuters.

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У службовій записці не уточнюють, скільки людей зачепило це рішення, але за даними джерел, знайомих із питанням, ідеться про 57-60 співробітників.

За словами двох джерел, серед тих, кого відправлять у відпустку, - кар'єрні співробітники, які обіймають керівні посади майже у всіх бюро USAID, розташованих у Вашингтоні, і які займаються найрізноманітнішими питаннями - від енергетичної безпеки до безпеки водних ресурсів, дитячої освіти та цифрових технологій.

США заморозили міжнародну допомогу

Раніше Дональд Трамп розпорядився призупинити на 90 днів надання іноземної допомоги, щоб перевірити, чи відповідає вона його зовнішньополітичним пріоритетам.

У Пентагоні запевняли, що указ Трампа про призупинення на 90 днів надання міжнародної підтримки не стосується програм військової допомоги Україні. Водночас незабаром стало відомо, що USAID також призупинив проєкти з підтримки України, зокрема програми підтримки шкіл, надання медичної допомоги, включно з екстреною допомогою матерям і вакцинацією дітей.

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