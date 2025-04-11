Україна підтримує мирні ініціативи Трампа, заявив Рустем Умєров.

США є ключовим партнером не лише України, а й усієї Європи. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн-27), яке відбулося у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

"Нова адміністрація США сказала нам, що вони будуть разом з Україною. Але їхній основний фокус буде спрямований на Індо-Тихоокенський регіон. Вони все ще є учасниками "Рамштайну". Вони надають нам допомогу у забезпеченні безпеки. І вони є лідерами в питанні мирної ініціативи. Україна підтримує мирні ініціативи Дональда Трампа", – сказав Умєров.

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував участь очільника Міноборони США у засіданні Рамштайн по відеозвєязку.

Відео дня

"Найважливіше, що він взяв участь. Це не питання пріоритетів, а питання розкладу. Він щойно повернувся з турне світом, яке тривало кілька днів. У майбутньому, у найближчі тижні ми дізнаємося, що відбувається з участю США, підтримкою. Я не можу передбачати майбутнє. Але ми маємо краще дивитися на себе, що ми можемо зробити, а що ні. І це те, що ми робимо зараз. Ми робимо все, щоб підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – наголосив Пісторіус.

Засідання Рамштайн: що треба знати

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Борис Пісторіус також заявив, що у найближчому майбутньому мир в Україні здається недосяжним.

Тим часом глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас заявила, що з початку року країни Європи виділили вже понад 23 млрд євро на військову допомогу Україні. Також вона зазначила, що хоч обсяги допомоги й перевершують минулорічні, але Європа має робити більше.

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