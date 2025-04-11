Нема довіри: Трамп підірвав продаж зброї США Європі, - Foreign Policy

Представники оборонної галузі Америки занепокоєні, адже втрачають домінуючу позицію на ринку.

Президент США Дональд Трамп може підірвати продажі оборонної продукції в Європу. Оскільки старі альянси розпадаються, Європейський Союз прагне озброїтися, пише Foreign Policy.

Повернення Трампа на посаду президента США створює напругу в трансатлантичних відносинах. Його політика суперечлива: вимагає збільшення оборонних витрат Європи, але запроваджує тарифи, погрожує виведенням військ і обмеженням технічної підтримки, паралельно пропонуючи купувати американську зброю.

"Підхід адміністрації Трампа до Європи має проблему узгодженості", - вважає Джон Гербст, колишній посол США в Україні. "Ви не можете публічно міркувати про те, що не продаватимете передові винищувачі Європі, бо вона може стати ворогом, а потім обурюватися, коли вони вирішують не купувати у вас зброю".

Європа реагує. Єврокомісія започаткувала план "Готовність 2030" - 800 млрд євро на зміцнення оборони, з яких 150 млрд - у вигляді кредитів для країн-членів. Гроші обмежуються витратами в межах ЄС або затверджених країн, з метою підтримки власної оборонної промисловості.

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Це - сигнал для США: знижується залежність від Вашингтона. Американські оборонні компанії занепокоєні. Представник галузі сказав:

"Ми не зацікавлені у втраті домінуючого положення на ринку".

"До недавнього часу європейці принципово несерйозно ставилися до оборонного планування", - каже Вільям Альберк, колишній директор Центру НАТО. "Їхня система закупівель була складною, протекціоністською, із політичними процедурами замість технічних вимог".

Зараз ситуація змінюється - Європа координує з НАТО, створює нові оборонні банки й інвестує у власні сили. У США побоюються, що політика "купи своє" стане нормою для ЄС.

"Країни по всій Європі раптово почали дуже усвідомлювати, що на практиці означає їхня залежність від США", - сказав Ананд Сундар з Європейської ради з міжнародних відносин. США втратили довіру не лише через Трампа - недовіра зростала з часів Буша і Обами, які мінімізували роль Європи у зовнішній політиці.

Повномасштабна війна в Україні ненадовго відновила довіру до США, але Трамп знову підірвав її. Іронічно, але нинішня автономізація оборони Європи - це саме те, чого Трамп публічно домагався. Якщо реалізувати її правильно, це зменшить тиск на американські ресурси та зміцнить партнерство.

Але неузгодженість, попередження і погрози замість чіткої стратегії можуть виштовхнути Європу зі сфери впливу США. Як сказав Гербст:

"Ви не знаєте, що у вас є, доки ви це не втратите. Жодна інша країна не має таких багатих чи сильних союзників, як США в НАТО та Європі. Припинення цього може виявитися дорожчим, ніж уявляє рух MAGA".

Інвестиції Європи в оборонну промисловість

У січні президент України Володимир Зеленський закликав Європу збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. Він також закликав Європу навчитися повністю піклуватися про себе, щоб світ не міг дозволити собі ігнорувати її.

Тим часом Bloomberg зазначає, що Європа реагує на погрози США стосовно виходу з НАТО та планує збільшувати свої оборонні бюджети. Журналісти зазначають, що такі плани мають дві проблеми. Перша – оборонна промисловість Європи недостатньо розвинена та не готова до швидкого переозброєння. А друга полягає в тому, що запаси озброєнь у Європі були майже вичерпані через допомогу Україні у війні проти РФ.

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