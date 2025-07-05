Конгресмен Маккол наголосив, що Путін є воєнним злочинцем, що підтверджують російські атаки по Україні.

Американський конгресмен-республіканець Майкл Маккол закликав адміністрацію президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа скасувати паузу у постачанні зброї Україні.

"Високопоставлені американські військові дійшли висновку, що надання цієї критично важливої зброї Україні не поставить під загрозу готовність США, тому я закликаю адміністрацію швидко відновити роботу трубопроводу. Чиновники Пентагону, які призупиняють постачання зброї, лише послаблюють благородні спроби президента Трампа досягти миру", – заявив він у соцмережі Х.

Видання The Hill зазначає, що це повідомлення зʼявилося через кілька днів після того, як у Пентагоні заявили про припинення передачі деяких ракет і боєприпасів для протиповітряної оборони Україні. Тоді там посилалися на занепокоєння через виснаження власних боєприпасів.

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Рішення розкритикували також "українські яструби" на Капітолійському пагорбі. Водночас конгресмен-республіканець Брайан Фіцпатрік вимагав більшої прозорості у цьому питанні.

"Я з усією повагою прошу терміново провести брифінг у Білому домі та Міністерстві оборони щодо нещодавнього перегляду Пентагоном запасів зброї та боєприпасів нашої країни, а також рішення про відмову від термінової, життєво важливої військової допомоги Україні", – йшлося у його зверненні до Білого дому.

За день після оголошення Пентагону, президент США Дональд Трамп заявив, що Штати надали Україні надто багато озброєнь. Він звинуватив президента Байдена в тому, що він "спустошив всю нашу країну, даючи їм зброю", і додав, що у США "повинні переконатися, що у нас її достатньо для нас самих".

При цьому після розмови з Путіним, що відбулася в четвер, Трамп заявив, що Вашингтон не буде повністю скасовувати допомогу Україні. Він також додав, що не задоволений розмовою.

"Я не думаю, що він хоче зупинитися, і це дуже погано", – сказав тоді американський лідер.

Менш ніж за добу після цієї розмови Росія завдала чергового удару дронами по Україні, пошкодивши житлові будинки, автівки та машини швидкої допомоги. Та атака забрала життя щонайменше однієї людини, було багато постраждалих.

Коментуючи атаку РФ по Україні, конгресмен Маккол наголосив: вона показала, що Путін є воєнним злочинцем. Він закликав колег ухвалити закон, який посилює санкції проти Росії.

"Атака Росії на Україну минулої ночі чітко показує, що Путін є нічим іншим, як військовим злочинцем і головорізом. І проведення такого масованого удару відразу після його розмови з президентом Трампом є неповагою до щирих спроб президента встановити мир. Настав час прийняти двопартійний, двопалатний законопроект про санкції проти Росії і забезпечити Україну зброєю, необхідною для самозахисту", – зауважив він.

Маккол додав, що Путін чітко дав зрозуміти: він сяде за стіл переговорів лише тоді, коли зрозуміє, що ціна продовження війни є занадто високою.

Допомога США Україні

Кілька днів тому західні ЗМІ повідомили, що США призупинили постачання критично важливого озброєння Україні. За даними репортера Тома Боумана, у Польщі на тлі цього рішення застрягли зокрема, ракети для комплексів протиповітряної оборони Patriot.

Після розмови з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася вже після розмови Трампа і Путіна, американський лідер сказав, що у США розглянуть питання постачання цих ракет Україні.

"Ми допомагали їм і будемо продовжувати допомагати. Ситуація досить складна. Побачимо, що буде далі", – заявив Трамп.

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