Виробник уточнив, що БМП оснащені додатковим лазерним далекоміром для ефективного ураження цілей.

Німецький збройовий концерн Rheinmetall надасть ЗСУ ще 20 бойових машин піхоти (БМП) Marder 1A3.

Як повідомив концерн, передати ЗСУ машини, які будуть придбані за рахунок Німеччини, планують у першій половині наступного року. Виробник уточнив, що БМП оснащені додатковим лазерним далекоміром для ефективного й точного ураження цілей.

Співпраця з Rheinmetall

У березні стало відомо, що концерн Rheinmetall побудує в Україні чотири збройових заводи. Ці підприємства випускатимуть системи ППО, бронетехніку, снаряди і порох.

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У жовтні директор концерну Армін Паппергер повідомив, що перший завод уже запущено в роботу. Він також пообіцяв випустити першу "українську" БМП Lynx вже до кінця року.

На цю інформацію відреагували в Кремлі. Зокрема речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що збудоване підприємство "є законною ціллю для Росії". Але, як зазначив тоді військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, Rheinmetall не дуже налякали погрози Кремля.

У листопаді генсек НАТО Марк Рютте анонсував, що другий завод Rheinmetall запустять в Україні вже "незабаром". Тоді він зазначив, що оборонна промисловість Німеччини має велике значення для надання військової допомоги Україні.

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