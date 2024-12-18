Британський міністр оборони пообіцяв Україні новий пакет військової допомоги.

Велика Британія продовжить допомагати Україні навіть після закінчення бойових дій, але про відправку миротворців поки що говорити зарано. Про це в коментарі "Укрінформу" заявив британський міністр оборони Джон Гілі, який зараз перебуває у Києві.

Так Гілі ухилився від прямої відповіді на питання про те, чи готовий Лондон підтриматив миротворчу місію в Україні хоч в якомусь форматі.

"Знаєте, для мене це як стрибати далеко вперед з того місця, де ми знаходимося на даний момент. Це питання значно випереджає тиск, з яким ви стикаєтеся зараз", – сказав Гілі.

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Він зазначив, що зараз у фокусі військова допомога, яку надає Велика Британія і яку вона буде посилювати.

"Наш обов’язок – і ми так і зробимо – стояти поруч з Україною в той час, як ви воюєте. Ми стоятимемо поруч з Україною в той час, як триватимуть перемовини. І головне, що якщо бої припиняться, наша підтримка продовжиться", – наголосив британський міністр.

Він також заявив про новий пакет військової допомоги, який включає морські безпілотники, засоби протиповітряної оборони та артилерію.

Західна допомога Україні: останні новини

Як писав УНІАН, німецький збройовий концерн Rheinmetall планує передати ЗСУ ще 20 бойових машин піхоти (БМП) Marder 1A3. Поставку профінансують бюджетом Німеччини, а передати планують у першій половині наступного року. Виробник уточнив, що БМП оснащені додатковим лазерним далекоміром для ефективного й точного ураження цілей.

Разом з тим стало відомо, що Німеччина вирішила закрити центр з ремонту військової техніки для Збройних сил України, який розташований на сході Словаччини. До кінця року центр планують перебазувати до самої Німеччини. Рішення було ухвалено після тривалих переговорів через проблеми з боку Словаччини, яка неодноразово створювала труднощі в роботі ремонтного центру.

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